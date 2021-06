La VAB est bonne, mais a encore besoin d’un coup de pouce budgétaire

Sans poussée, il est peu probable que l’économie enregistre une croissance à deux chiffres ; au mieux, la VAB pourrait croître de 7 à 8 %, grâce à une contraction de 6,2 % au cours de l’EX21.

Il est encourageant de constater que l’économie a montré un certain courage au cours du trimestre de mars avec une croissance de la VAB bien supérieure aux estimations, à 3,7% en glissement annuel (en glissement annuel) contre seulement 1% en glissement annuel au trimestre de décembre 2020. La fabrication et la construction s’en sont bien tirées, tout comme l’agriculture; sans surprise, les services sont restés à la traîne. En outre, il y a eu une activité d’investissement pour démarrer, avec une croissance de 10,9 % en GA, bien que sur une très petite base de 2,5 % en GA au trimestre correspondant.

Ce n’est pas trop surprenant puisque les promoteurs auraient voulu aller de l’avant avec des projets à un moment où l’environnement était un peu moins difficile et où les infections s’estompaient. Fait intéressant et important, comme l’a souligné Pranjul Bhandari, économiste en chef chez HSBC India, la croissance tirée par le secteur privé – comme le montre le proxy de la VAB hors agriculture et services publics – s’est établie à 4,1 % en glissement annuel au cours du trimestre de mars, bien plus que les 0,7% observés au T2FY21.

Cela suggérerait que les investissements pourraient encore augmenter une fois la deuxième vague de la pandémie reflue.

Heureusement, les dégâts de la deuxième vague ne seront pas aussi sévères que ceux de la première puisque les restrictions ont été localisées ; alors que la croissance pourrait se contracter de façon saisonnière – au cours du trimestre de mars – ce serait une contraction plus faible que celle observée au premier trimestre de l’exercice 21. Les indicateurs de haute fréquence pour avril et mai sont faibles, mais ils ne sont pas terribles.

Alors que la production de ciment et d’acier a été faible en avril, le PMI manufacturier de mai est supérieur à 50. Cependant, la confiance des consommateurs reste faible et étant donné que le secteur des services clés se porte mal, les consommateurs resteront désormais prudents pour les prochains mois. À condition qu’il n’y ait pas de troisième vague, on peut s’attendre à ce que les dépenses accélèrent à mesure que la saison des fêtes s’installe vers la fin septembre. La dépense de consommation finale privée (PFCE) a peut-être rebondi à 2,7% en GA au T4FY21, après s’être contractée au cours des trois trimestres précédents, mais elle sort d’une base anémique de 2% en ga au T4FY20. La poursuite de la hausse de la croissance des dépôts avec Les banques suggèrent que les consommateurs restent inquiets pour leur emploi et leurs revenus et, par conséquent, peuvent ne pas dépenser aussi librement jusqu’à ce que la campagne de vaccination couvre une partie importante de la population.

De plus, cette fois-ci, l’Inde rurale a été plus durement touchée que lors de la première vague, même s’il faut dire que les salaires ruraux sont restés relativement fermes ; Les économistes de Nomura soulignent que l’accumulation des salaires ruraux dans l’agriculture a augmenté de 7,2 points de pourcentage au cours de l’exercice 21 après une hausse de 3,8 points de pourcentage au cours de l’exercice 20, tandis que les salaires ruraux non agricoles ont augmenté de 5,4 points de pourcentage contre 3,9 points de pourcentage au cours de l’exercice 20.

Certes, il existe de larges pans de consommateurs – dans les secteurs des entreprises, du gouvernement, des services financiers et des TI – qui continuent de bien gagner leur vie. Néanmoins, l’économie a jusqu’à présent été principalement tirée par la consommation publique, qui a augmenté de 28 % en glissement annuel au cours du trimestre de mars. Compte tenu des contraintes budgétaires cette année à la lumière des recettes fiscales et des recettes non fiscales en deçà des objectifs, on ne sait pas combien le gouvernement pourrait dépenser en plus, au-delà des allocations spécifiées dans le budget.

La raison pour laquelle nous avons besoin d’une forte dose de relance budgétaire – ciblant les sections vulnérables via des transferts en espèces ou des programmes d’emploi – est la grande disparité dans la reprise observée dans les secteurs formel et informel. La VAB pour l’ensemble de l’économie s’est contractée de 6,2 % au cours de l’EX21, tandis que celle du secteur des entreprises a augmenté de 18 %. Sans soutien, le secteur informel souffrira davantage, pénalisant les ménages à faible revenu.

Les économistes ont souligné que le déficit du gouvernement s’était creusé, en partie à cause d’un changement comptable. De plus, dans un environnement difficile, tout écart par rapport aux objectifs formels serait pardonné. Sans poussée, il est peu probable que l’économie enregistre une croissance à deux chiffres ; au mieux, la VAB pourrait croître de 7 à 8 %, sur fond d’une contraction de 6,2 % au cours de l’EX21.

