La Vaca Gigante commence sa période d’attente pour le championnat de surf de grosses vagues

19/10/2021

Le à 18:22 CEST

Sport.es

Aujourd’hui commence la période d’attente pour la célébration de La vache géante. A partir d’aujourd’hui jusqu’au 3 mai 2022, le sles urfistas locaux et les experts en prévisions de vagues surveilleront toutes les houles qui atteignent la Cantabrie décider quand existent les meilleures conditions pour la contestation de cette championnat de surf dans de grosses vagues et, ainsi, pouvoir voir des images comme celles-ci :

Ces conditions dépendent de nombreux facteurs, notamment la force et la taille des vagues, le vent, la marée… et ce sont des facteurs météorologiques qui peuvent être clairement discernés quelques jours à l’avance. Ainsi, entre l’automne et le printemps, lorsque ces facteurs s’alignent, les vagues peuvent atteindre 6, 7 ou 8 mètres de hauteur.

C’est quand l’organisation et les participants publient une série d’alertes que l’on peut suivre sur les réseaux sociaux et lancer une compte à rebours frénétique pour l’organisation de l’événement, qui se déroule dans le Falaises de Cueto, Santander (Cantabrie).

Le format du championnat est toujours sur invitation et cette fois il mesurera 12 surfeurs locaux de Cantabrie avec 12 surfeurs d’autres parties du monde. Deux ans après sa dernière édition, en 2019, tous s’affronteront pour relever le galicien du trône Juan Fernandez, champion actuel de l’épreuve devant 10 000 spectateurs. Ils le feront aussi avec un récupéré 3 000 € de prix en argent.

Depuis le Club Obsession A2 Santander explique que cette année vous avez travaillé « très dur » pour que la vache géante meugle à nouveau. Ce n’est que grâce aux efforts de toutes les personnes impliquées (travailleurs, collaborateurs, institutions et sponsors) qu’il sera possible de profiter à nouveau de cette compétition en 2021 ou déjà en 2022. Quoi qu’il en soit, ils assurent que ce sera « une compétition sûre aussi bien sur terre qu’en mer, car c’est le point le plus important pour les internautes de donner leur accord pour participer à l’un des les vagues les plus compliquées qui existent actuellement en Europe; et que le public puisse en profiter en toute tranquillité ». Vous pouvez voir la vidéo teaser ici