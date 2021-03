La vaccination à elle seule ne garantit pas la lutte contre le coronavirus, prévient une étude

Il est peu probable que la vaccination chez les adultes à elle seule stoppe complètement la propagation des cas de COVID-19, selon une étude de modélisation réalisée au Royaume-Uni, qui note qu’une libération soudaine et précoce des restrictions pourrait provoquer « une forte poussée » des infections.

Il s’agit d’une analyse effectuée avant les premières données vaccinales dans le monde réel (pas dans les essais) et dans celle-ci l’interaction du processus de vaccination avec différents scénarios d’assouplissement des mesures de contrôle dans le but de prédire la valeur R (nombre reproductif d’une maladie infectieuse) et les décès et admissions à l’hôpital de janvier 2021 à janvier 2024.

Les résultats, publiés dans Maladies infectieuses The Lancet, ils concluent que c’est il est peu probable que la vaccination de tous les adultes au Royaume-Uni obtienne une immunité collective et confinement complet du virus.

Par conséquent, les auteurs affirment que le libération progressive des mesures de contrôle, bonne acceptation du vaccin et les préparations à haute protection contre les infections sont essentielles pour minimiser les futures vagues.

Modèle ne prend pas en compte l’apparition de nouvelles variantes, pour lesquels les vaccins peuvent offrir une protection moindre ou les effets d’une diminution de l’immunité, ce qui peut nécessiter une vaccination supplémentaire.

Assouplissement des restrictions pendant « plusieurs mois »

« Notre modélisation suggère que le déploiement de la vaccination chez les adultes est peu probable arrêtez complètement la propagation des cas de COVID-19 au Royaume-Uni », résume Matt Keeling, de l’Université de Warwick, dans une note.

Le scientifique ajoute: «une libération soudaine et précoce des restrictions est susceptible de provoquer une vague importante d’infections, tandis que l’assouplissement progressif des mesures sur plusieurs mois cela pourrait réduire le pic des vagues futures. «

Entre autres données, le modèle supposait que la protection des vaccins contre les maladies symptomatiques était de la 88%, sur la base des données des essais de phase 3 de Pfizer-BioNTech et d’Oxford-AstraZeneca, et à partir de là, quatre scénarios de protection ont été envisagés.

Maintenance des contrôles

Les résultats suggèrent que, bien que la vaccination puisse réduire considérablement la valeur R, peut ne pas être suffisant pour le placer en dessous de 1 sans autres mesures de contrôle.

Dans le scénario de protection le plus optimiste (85%), le nombre R est estimé à 1, 58 sans autres commandes (au-dessus de 1, il est interprété que la maladie se propage).

«Comme la vaccination seule ne devrait pas réduire le nombre R en dessous de 1, la suppression de toutes les restrictions une fois la vaccination terminée devrait entraîner une nouvelle vague d’infections avec nombre substantiel de décès « .

Moins d’hospitalisations

L’ampleur des vagues futures et le nombre de décès ddépendra de la rapidité et de la durée de relâchement des mesures, le niveau de protection du vaccin et son acceptation, conclut l’étude.

La modélisation prédit que jemême de petites relaxations dans les mesures, si elles sont effectuées brusquement, elles entraîneront de grandes vagues d’infection.

Bien que l’inoculation réduise considérablement les décès en général, l’étude indique que certaines personnes vaccinées, dans la mesure où les préparations ils ne protègent pas à 100%, ils continueront de mourir de covid.

Cependant, Sam Moore, également de l’Université de Warwick, dit que de nouvelles preuves suggèrent qu’il peut y avoir un niveau de protection plus élevé contre les maladies graves des vaccins Pfizer et AstraZeneca: cela «pourrait réduire la taille des futures admissions à l’hôpital et des décès estimés».