La vaccination COVID-19 en Inde pour obtenir un coup de pouce à mesure que Spoutnik V devient disponible: tout ce qu’il faut savoir sur le vaccin

Jusqu’à présent, la Russie a envoyé environ 1,5 lakh de doses de vaccin aux laboratoires du Dr Reddy.

Vaccination contre le coronavirus en Inde: Après près de quatre mois à mener une campagne de vaccination sur deux vaccins – Covishield de l’Institut sérum de l’Inde et Covaxin de Bharat Biotech – l’Inde a maintenant obtenu le troisième vaccin, le Spoutnik V de Russie, qui est distribué par les laboratoires du Dr Reddy en Inde. Le tir a été lancé par le Dr Reddy’s vendredi, et maintenant, c’est le deuxième jab le plus cher disponible dans le pays pour le moment, selon un rapport d’IE.

Le vaccin a été développé par l’Institut de recherche en épidémiologie et en microbiologie Gamaleya, basé à Moscou, et comme la plupart des vaccins, il doit également être administré en deux doses. Il utilise également une plate-forme similaire à Covishield pour fournir une protection contre le coronavirus, mais alors que Covishield utilise une forme affaiblie d’adénovirus du rhume commun qui infecte les chimpanzés, Sputnik V utilise deux adénovirus qui affectent les humains. De plus, selon le journal The Lancet, Sputnik V s’est avéré offrir une efficacité de plus de 91%.

La première dose du vaccin a été administrée à Hyderabad, après que Spoutnik V a subi plusieurs tests et a reçu les approbations requises du Laboratoire central des médicaments, a ajouté le rapport.

Lire aussi | Consultez les mises à jour en direct sur le coronavirus ici

Jusqu’à présent, la Russie n’a envoyé qu’environ 1,5 lakh de doses de vaccin aux laboratoires du Dr Reddy, mais d’autres vaccins sont attendus par la société prochainement. Les accords concernant la fourniture de Spoutnik V sont gérés par le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) et, conformément à son accord avec le Dr Reddy’s, l’Inde est susceptible d’obtenir un minimum de 250 millions ou 25 crores de doses, ce qui serait suffisant pour garantir qu’au moins 12,5 millions de personnes dans le pays sont vaccinées, ajoute le rapport. Même ainsi, le calendrier pour la fourniture de ces vaccins à l’Inde n’est pas encore connu.

En outre, en Inde, conformément aux accords avec plusieurs sociétés de biotechnologie, des installations permettant de produire environ 85 crores de doses sont également en cours de création.

Actuellement, le vaccin est importé au prix de Rs 948 la dose, et avec une TPS de 5%, le coût du vaccin pour chaque dose s’élève à Rs 995,40. Cependant, le Dr Reddy’s a déclaré qu’il y avait des chances que le prix du vaccin baisse après le début des approvisionnements locaux, même s’il n’y a pas encore d’informations sur le moment où cela se produirait.

Par rapport à Sputnik V, Covishield est moins cher, étant fourni aux États sous un accord direct au prix de Rs 300 par dose, tandis que les hôpitaux privés sont en mesure de se procurer le vaccin à Rs 600 la dose. D’autre part, Covaxin est le vaccin le plus cher en Inde jusqu’à présent, étant fourni aux États au coût de Rs 400 pour une dose, et aux hôpitaux privés à Rs 1.200.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.