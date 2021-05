La vaccination COVID-19 est-elle sans danger pendant la grossesse? Voici ce que dit cette recherche américaine

Les auteurs de cette recherche ont affirmé que c’était la première fois que l’impact du vaccin Covid-19 était examiné sur le placenta d’une femme.

La vaccination Covid-19 a été remise en question pour les femmes enceintes craignant que la vaccination puisse avoir un impact sur le placenta, un organe essentiel de la grossesse. Cependant, une étude américaine a fait cette crainte en déclarant qu’il n’y avait aucune preuve que la vaccination Covid-19 peut causer une lésion du placenta. La recherche publiée dans la revue Obstetrics & Gynecology, a montré des résultats positifs qui indiquent la sécurité des vaccins pendant la grossesse. Il reste encore à faire davantage de recherches sur l’innocuité de l’administration des vaccins aux femmes enceintes.

Les auteurs de cette recherche ont affirmé que c’était la première fois que l’impact du vaccin Covid-19 était examiné sur le placenta d’une femme. Certes, le placenta est un élément crucial du corps d’une femme pendant la grossesse. C’est la première chose qui développe et remplit diverses fonctions pour le développement des organes du fœtus. Le placenta est chargé de fournir de l’oxygène pendant la formation des poumons ainsi que de la nutrition pendant le développement de l’intestin du fœtus. Il gère également le système immunitaire et les hormones de la mère tout en permettant au corps de la mère d’accueillir et de nourrir le fœtus, de sorte que le corps ne le rejette pas en tant qu’intrus étranger.

Selon le Dr Jeffery Goldstein, co-auteur de l’étude, le placenta agit comme une boîte noire qui se trouve dans un avion. Cela signifie que le moindre changement pendant la grossesse ou les indications de quelque chose qui ne va pas avec une grossesse se reflétera dans le placenta. Cela aidera les chercheurs à comprendre ce qui se passe au cours des trois trimestres. Le Dr Goldstein a souligné que leur étude leur dit que le vaccin Covid «n’endommage pas le placenta».

Notamment, les protocoles de vaccination recommandés en Inde sont contre l’inoculation des femmes enceintes et allaitantes. Cependant, certains pays comme les États-Unis et le Brésil n’empêchent pas les femmes enceintes de recevoir un coup.

En avril de cette année, les chercheurs de cette étude ont prélevé des échantillons de placenta de 84 femmes enceintes vaccinées et de 116 femmes enceintes n’ayant pas été vaccinées contre Covid-19. Ils ont tous accouché de leurs bébés au Prentice Women’s Hospital de Chicago. Tous ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Moderna ou Pfizer se sont avérés avoir transmis avec succès les anticorps Covid à leurs bébés. C’est, selon l’étude, le seul moyen par lequel les fœtus peuvent obtenir des anticorps contre l’infection Covid-19.

