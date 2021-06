la vaccination de sélection est extrêmement importante et nécessaire

in

Les forces armées administreront le vaccin Pfizer aux joueurs de l’équipe nationale espagnole pour qu’ils aillent défendre l’Espagne “dans les meilleures conditions” en Eurocup, une décision “extrêmement importante et nécessaire” et basée sur les mêmes critères éthiques qui ont été appliqués avec l’équipe olympique.

C’est ainsi que le Ministre de la Santé a justifié la décision du Gouvernement, Caroline Darias, lors de la conférence de presse après le Conseil interterritorial du système national de santé, dans laquelle la Fédération royale de football et le Conseil supérieur des sports ont été saisis pour obtenir plus de détails sur la vaccination des joueurs et le protocole qui sera mis en œuvre compte tenu des deux points positifs sur l’équipe .

Des sources de cette dernière instance ont indiqué à Efe que « tout sera fait en coordination avec les services médicaux de la RFEF, qui sont ceux qui décideront du meilleur moment » ; Le CSD, de son côté, “ne prend pas les devants, au-delà de s’être positionné absolument en faveur de la vaccination des footballeurs”.

La ministre a rappelé avoir reçu vendredi une lettre du ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, évoquant cette possibilité, à laquelle elle a répondu lundi pour la porter devant les “instances compétentes”. “Nous devons connaître le groupe à vacciner, l’âge et s’ils ont passé la maladie.”

La ministre de la Santé, Carolina Darias

Après s’être adressé ce mardi à la Commission de santé publique, qui ne s’est pas prononcée sur le sujet, Darias a finalement informé mercredi après-midi les conseillers de l’Interterritorial de “la décision du gouvernement de vacciner l’équipe espagnole de football”.

« Une décision – a-t-il poursuivi – extrêmement importante, nécessaire et prise dans les mêmes termes et conditions que nous avons prises avec nos athlètes olympiques » ; Comme eux, les joueurs de La Roja recevront le vaccin Pfizer des forces armées.

Selon Darias, le gouvernement a agi “le plus rapidement possible” car il est convaincu que c’est une “décision importante”, puisque la sélection “représente l’Espagne dans une compétition importante”. “Nous l’avons fait au moment qui nous a été demandé et comme prévu”, a-t-il ajouté.