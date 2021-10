La vaccination des joueurs NBA atteint déjà 95%

10/01/2021 à 05:23 CEST

La vaccination des joueurs NBA a déjà atteint 95% et les Houston Rockets ont toute leur équipe immunisée. Le processus de vaccination s’est intensifié au fur et à mesure que les travaux ont commencé dans les terrains d’entraînement des 30 équipes NBA qui débuteront la saison 2021-2022, qui célébrera le 75e anniversaire de leur naissance. L’augmentation comprend les joueurs qui ont reçu un vaccin.

Les joueurs non vaccinés risquent de souffrir pertes de salaire pour les jeux qui ne peuvent pas être joués dans la région de la baie de San Francisco et à New York, en raison des mandats municipaux en vigueur pour lutter contre le covid-19. Toujours non vaccinés, le gardien des Brooklyn Nets Kyrie Irving, le gardien des Wizards de Washington Bradley Beal et l’attaquant des Golden State Warriors Andrew Wiggins restent.

Avant l’ouverture cette semaine des camps d’entraînement, la NBA avait fait vacciner environ 90% de ses joueurs. La NBA et la Players Association ont convenu de politiques strictes pour les joueurs non vaccinés cette saison. Les protocoles exigeront que les joueurs non vaccinés soient soumis à bon nombre des mêmes restrictions qui a régné pendant une grande partie de la saison dernière, avant que le vaccin COVID-19 ne soit disponible. Les joueurs vaccinés, en revanche, auront beaucoup moins de restrictions. Par exemple, tous les joueurs entièrement vaccinés, ainsi que le personnel de niveau 1 (entraîneurs et toute autre personne travaillant régulièrement à moins de cinq mètres des joueurs et des arbitres) n’auront pas à subir de tests quotidiens. Les équipes ont également été informées que la disposition des sièges empêche les joueurs qui ne sont pas complètement vaccinés de s’asseoir ensemble.

Les joueurs vaccinés et non vaccinés devront utiliser masques faciaux dans les installations d’équipement, lorsque vous voyagez et lorsque cela est autrement requis par les lois, réglementations ou ordonnances fédérales, étatiques ou locales. Les joueurs qui sont empêchés de jouer ne recevront pas de salaire pour les matchs perdus.