La vaccination doit être différée de 3 mois après la guérison

Le ministère de la Santé de l’Union a accepté les recommandations du groupe national d’experts sur l’administration des vaccins contre le Covid-19 (NEGVAC) de reporter la vaccination de trois mois après le rétablissement. Conformément aux nouvelles recommandations du NEGVAC, si une personne est infectée par Covid après la première dose, la deuxième dose du vaccin doit être différée de trois mois après la guérison clinique de la maladie.

Les patients SRAS-2 Covid-19 qui ont reçu des anticorps monoclonaux anti-SRAS-2 ou du plasma convalescent doivent différer la vaccination de 3 mois à compter de la date de sortie de l’hôpital. Les personnes atteintes de toute autre maladie générale grave nécessitant une hospitalisation ou des soins en unité de soins intensifs doivent également attendre 4 à 8 semaines avant de se faire vacciner.

Le NEGVAC a également recommandé la vaccination de toutes les femmes qui allaitent. Cependant, la vaccination des femmes enceintes est toujours en discussion et sera reprise par le Groupe consultatif technique national sur la vaccination. Aucun dépistage des vaccinés par un test antigénique rapide ne serait nécessaire avant la vaccination. Une personne peut faire un don de sang 14 jours après la réception du vaccin ou le test RT-PCR négatif, si elle souffre de la maladie.

Pendant ce temps, le gouvernement central a donné aux États une visibilité préalable sur la disponibilité des doses de vaccins jusqu’au 15 juin 2021. Un total de 5,86,29 000 est fourni aux États par le gouvernement central du 1er mai au 15 juin. 50% des vaccins Covishield et Covaxin fabriqués en Inde et mis à la disposition des États gratuitement.

En outre, selon les données des fabricants de vaccins, un total de 4,87,55000 doses sera également disponible jusqu’à fin juin 2021 pour un achat direct par les États et les territoires de l’Union. Les gouvernements des États et les centres de vaccination privés ont été invités à publier à l’avance leur calendrier de vaccination sur la plate-forme numérique CoWIN. Cela a été fait pour permettre aux États de procéder à une répartition judicieuse des districts, de mieux planifier la vaccination et de prévenir la surpopulation dans les centres de vaccination.

