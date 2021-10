La vaccination pour entrer en Australie met Djokovic en échec

20/10/2021 à 04h16 CEST

Les déclarations du ministre australien de l’Immigration Alex Hawke, dans lesquelles il a fait remarquer que seuls les vaccinés peuvent entrer dans le pays Une fois les frontières internationales ouvertes, il a mis en échec le Serbe et actuel numéro un mondial, Novak Djokovic, qui n’a toujours pas révélé s’il avait obtenu l’une des doses. De son côté, Daniel Andrews, président de l’État de Victoria dont la capitale est Melbourne, a expliqué que peu importe la position que vous occupez dans le classement lorsqu’il s’agit de respecter le protocole établi pour entrer dans le pays.

Le joueur de tennis de Belgrade, qui pourrait battre l’Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer avec 21 titres majeurs, a expliqué dans une interview au média serbe Blic qu’il ne sait toujours pas s’il disputera le premier Grand Chelem de la saison. « Je ne révélerai pas si j’ai été vacciné ou nonIl s’agit d’une affaire privée et donc d’une enquête inappropriée. Les gens sortent des sentiers battus lorsqu’il s’agit d’interroger et de juger une personne. Quelle que soit votre réponse, ils l’enlèvent & rdquor;, a-t-il qualifié.

Tennis Australia, instance équivalente à la fédération de ce sport, ne s’est pas encore prononcé sur la question malgré les déclarations énergiques de certains des principaux dirigeants politiques du pays. « Le virus ne se soucie pas de votre classement ou du nombre de grands que vous avez gagnés. C’est complètement hors de propos. Vous devez vous faire vacciner pour que vous et la communauté ne courent aucun risque & rdquor;, a conclu Andrews.