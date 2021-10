La Vada détecte Uzcategui, qui semblait indétectable

José Uzcategui a été contrôlé positif à l’EPO et était sorti de son match contre David Benavidez. La VADA – à la suite de l’affaire Valdez – avait dénoncé que l’OEB n’était pas contrôlé.

Dans la vidéo, comprenez ce que ce nouveau cas d’EPO signifie pour la boxe professionnelle.

Dans ce sport, un seul cas officiel est retenu : celui de Shane Mosley, qui a reconnu devant un grand jury avoir utilisé cette substance « indétectable » lorsqu’il a affronté Oscar de la Hoya en 2003. Qu’il a été détecté maintenant, des semaines après le VADA a déposé une plainte sérieuse contre l’EPO, la testostérone exogène et l’hormone de croissance humaine, cela a une importance énorme et des conséquences insoupçonnées pour le présent et l’avenir des contrôles antidopage aux États-Unis. Quelque chose que nous abordons en profondeur dans cette vidéo de réaction immédiate.

