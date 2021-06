La vague de chaleur au Texas surcharge le réseau électrique, obligeant les entreprises à régler les thermostats à distance

Le réseau électrique du Texas surprend à nouveau désagréablement ses utilisateurs. Après que la tempête de l’hiver dernier ait désactivé des parties du réseau pendant plusieurs jours, causant potentiellement des centaines de morts, une vague de chaleur estivale menace à nouveau le réseau. Une solution potentielle trouvée par les compagnies d’électricité du Texas consiste à augmenter la température des thermostats intelligents de certains clients. Le problème est que certains de ces clients ne savaient pas que leur compagnie d’électricité pouvait et ferait une telle chose – jusqu’à ce que leur maison devienne trop chaude.

Une famille de Houston a déclaré à une filiale de presse locale que son thermostat intelligent était monté à 78 degrés sans apparemment aucun avis autre qu’un SMS envoyé après coup. Lorsqu’ils se sont inscrits à un programme appelé “Smart Savers Texas” – en les inscrivant à un tirage au sort pour gagner jusqu’à 5 000 $ sur leurs factures d’énergie pour l’année prochaine – ces utilisateurs ne se sont pas rendu compte que cela donnait également à la compagnie d’électricité la permission d’ajuster leur thermostat. pendant les périodes de forte demande, comme les vagues de chaleur.

L’idée qu’une compagnie d’électricité augmente votre thermostat comme un père stéréotypé soucieux de sa facture d’électricité peut sembler dystopique, mais c’est aussi assez courant. Il existe des programmes comme Smart Savers Texas dans tout le pays, de la Californie à la Nouvelle-Angleterre. L’idée derrière eux est de diminuer la consommation d’énergie afin d’atténuer le stress sur le réseau électrique et d’éviter les baisses de tension. Étant donné que les clients ne sont pas susceptibles de se porter volontaires pour utiliser moins de l’électricité pour laquelle ils paient lorsqu’ils en ont le plus besoin, ces programmes leur donnent une incitation et les moyens de le faire facilement (par procuration). Certains programmes offrent de meilleures incitations que d’autres. Lors de son lancement en 2011, le programme Smart A/C Saver de Philadelphie offrait aux participants un crédit de 120 $ (apparemment, c’était trop généreux, car il a été réduit à 40 $ les années suivantes). Mais Smart Savers Texas n’offre aux clients la possibilité de gagner de l’électricité gratuite que pendant un an, et apparemment, ses conditions n’étaient pas très claires.

Mais parfois, les conditions du programme étaient un peu trop bonnes pour les clients. Le programme Smart AC de New York, qui offrait aux participants des prises intelligentes et des cartes-cadeaux, a pris fin en 2020 car, a déclaré Con Edison, il n’était pas rentable. Le PECO de Philadelphie a mis fin à son programme similaire, avec un rabais de 40 $ sur les billets, l’automne dernier.

Les compagnies d’électricité réalisent généralement ces programmes en partenariat avec les entreprises technologiques qui fournissent les appareils. Smart Savers Texas est administré par une société appelée EnergyHub et est disponible via les thermostats intelligents fabriqués par Alarm.com, Lux, Google’s Nest, Radio Thermostat, Sensi, Vivint et ecobee.

Nest de Google a même son propre programme de « récompenses aux heures de pointe » disponible auprès des compagnies d’électricité participantes. Les récompenses varient. Dans un code postal de New York, par exemple, ConEd offre « jusqu’à » 85 $ si vous vous inscrivez au programme, tandis que National Grid n’offre qu’une carte-cadeau de 25 $. Certaines compagnies d’électricité offrent également des remises sur les thermostats intelligents eux-mêmes. Et Google semble espérer qu’il y a de la place pour étendre ses récompenses aux heures de pointe au-delà de la simple température : le responsable des partenariats énergétiques de Nest a déclaré en avril qu’« à l’avenir, votre véhicule électrique ou même toute votre maison pourrait être en mesure de participer ».

Ces programmes sont actuellement opt-in, contrairement au père stéréotypé conscient de la facture d’électricité susmentionné. Mais si l’on s’en tient à l’exemple du Texas, il y a des gens qui n’ont pas réalisé dans quoi ils s’embarquaient. Si vous avez peur d’être l’un d’entre eux et que vous ne voulez pas l’être, le moment est venu de vérifier auprès de votre compagnie d’électricité pour vous assurer que ce n’est pas le cas, surtout si vous avez un thermostat intelligent.

C’est aussi un bon rappel de toujours vérifier les petits caractères, surtout si on vous offre quelque chose pour ce qui semble n’être rien en retour. Il y a toujours un hic.