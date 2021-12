La vague de Covid-19 provoquée par Omicron est-elle inévitable en Inde ? Ce que les signes visibles de sa propagation disent sur l’étendue de sa gravité

Vendredi, le membre de Niti Aayog, VK Paul, a averti que l’Inde peut voir jusqu’à 14 lakhs par jour si le taux de propagation actuel au Royaume-Uni est pris en compte.

Omicron et sa propagation explosive en Afrique du Sud et au Royaume-Uni ont sonné l’alarme dans le monde entier. Sur une population totale de 67 millions, plus de 11 millions de personnes ont été testées positives pour la maladie et les experts s’attendent à une augmentation « stupéfiante » des cas dans les prochains jours.

L’Inde n’a signalé jusqu’à présent que 113 cas, mais compte tenu de sa nature hautement transmissible, l’avenir peut apporter un nombre sans précédent de cas rendant la troisième vague évidente. Le dernier avertissement de NITI Aayog a en outre inquiété les autorités sanitaires du pays et de l’État.

Omicron peut-il conduire à une troisième vague anticipée ?

Jeudi, la Grande-Bretagne a signalé le plus grand nombre de cas depuis le début de la pandémie et une augmentation de 10 000 cas depuis le précédent record établi mercredi. L’Afrique du Sud, où la variante a été détectée pour la première fois, a enregistré 20 000 nouveaux cas en une journée, contre 200 I début novembre. Le Danemark a également signalé le deuxième plus grand nombre de cas à ce jour.

De plus, les inquiétudes concernant la souche Omicron suffisamment puissante pour échapper à l’immunité offerte par deux doses de vaccins ont poussé l’Organisation mondiale de la santé à insister sur les rappels, même lorsque la primovaccination n’a pas encore couvert l’ensemble de la population mondiale. D’un autre côté, une analyse préliminaire suggère que la souche pourrait ne pas être aussi grave que la variante Delta et que la dévastation ne sera pas aussi gigantesque que celle observée dans la vague Covid entraînée par Delta.

Situation d’Omicron en Inde

L’Inde est dans une meilleure position que l’Afrique du Sud en termes de vaccination avec 38% de personnes complètement vaccinées contre 26% pour l’Afrique du Sud. De plus, les cas de Covid en Inde sont restés sous la barre des 10 000 pendant la plus longue période sans aucun signe visible d’augmentation.

Si l’immunité hybride, les antécédents d’infection et le taux de vaccination élevé ont quelque chose à voir avec la propagation d’Omicron, l’Inde connaîtra une troisième vague plus douce que prévu. Cependant, compte tenu de sa population, si la variante commence à se propager comme en Afrique du Sud, il ne peut y avoir moins d’un lakh cas par jour à la cinquième semaine de la flambée et jusqu’à 8 lakh cas hebdomadaires au cours du deuxième mois de la flambée. Selon Manindra Agarwal, un scientifique de l’IIT impliqué dans la projection mathématique de la trajectoire des cas de Covid, le pic de l’onde entraînée par Omicron est attendu en février.

Jusqu’à présent, il n’y a aucun signe visible de la propagation sans précédent d’Omicron en Inde, mais compte tenu de qui la nouvelle variante est détectée grâce au séquençage laborieux du génome, il y aura toujours un décalage entre les cas signalés et la situation réelle. Dans une telle situation, il est difficile de savoir jusqu’où la nouvelle variante a pénétré la population indienne.

