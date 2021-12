La vague de COVID à New York est de retour, tout comme son mandat de masque

Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, prend la parole lors d’un événement, le vendredi 10 décembre 2021, à New York. Hochul a annoncé que les masques seront obligatoires dans tous les lieux publics intérieurs de l’État de New York, à moins que les entreprises ou les sites ne mettent en œuvre une exigence de vaccin. (Source de la photo : AP)

Face à une augmentation des infections à COVID-19 par temps froid, la gouverneure de New York Kathy Hochul a annoncé vendredi que des masques seront obligatoires dans tous les lieux publics intérieurs, à moins que les entreprises ou les sites ne mettent en œuvre une exigence de vaccin. Hochul a déclaré que la décision de rétablir un mandat de masque était basée sur un nombre croissant de cas et d’hospitalisations, qui a été particulièrement prononcé dans certaines parties du nord de l’État de New York.

New York a promulgué un mandat de masque au début de la pandémie en avril 2020 qui a pris fin en juin 2021 pour les personnes vaccinées. Le nouveau mandat de masque s’applique à la fois aux clients et au personnel et sera en vigueur du lundi au 15 janvier, après quoi l’État réévaluera. contrôle », a averti Hochul lors d’une apparition publique à New York.

New York rejoint plusieurs États avec des mandats similaires sur les masques d’intérieur, notamment Washington, l’Oregon, l’Illinois, le Nouveau-Mexique, le Nevada et Hawaï. Les mandats de masques sont devenus un problème brûlant. Pendant des semaines, Hochul a déclaré que les gouvernements locaux décideraient de réimposer ou non les protocoles COVID-19. Elle a exprimé sa prudence quant à savoir si les communautés résistantes suivraient des règles plus strictes.

L’annonce de Hochul vendredi a été applaudie par certains collègues démocrates et un syndicat représentant les travailleurs de la vente au détail et de l’épicerie, même si les républicains l’ont qualifié de trop grande portée et de fardeau inutile pour les entreprises. Tandis que Hochul a déclaré que les services de santé locaux seront chargés de faire respecter les exigences, le comté républicain de Rockland L’exécutif Ed Day a déclaré que le personnel du gouverneur n’était pas en mesure de fournir des informations détaillées sur la nouvelle exigence.

« J’ai dit au personnel du gouverneur que nous ne pouvons pas et n’appliquerons pas cette exigence telle qu’elle existe actuellement », a déclaré Day dans un communiqué préparé. La présidente de l’Assemblée législative du comté de Niagara, Becky Wydysh, une républicaine, a déclaré que les responsables locaux ne pensaient pas qu’un mandat était «la meilleure utilisation de nos ressources». Le comté adoptera une « approche d’éducation pour coopérer » en matière d’application, a déclaré Wydysh dans un communiqué.

La nouvelle était la bienvenue à la Lake Placid Christmas Company, un magasin de la rue Main dans le village touristique des Adirondacks. «Nos employés portent tous des masques, mais nous avons cessé d’exiger que tous nos clients portent des masques parce que c’était trop difficile à appliquer, », a déclaré le directeur Scott Delahant. « Franchement, j’en ai eu marre de me disputer avec les gens. » Il a déclaré que de nombreux acheteurs parcouraient à visage nu, malgré un panneau sur la porte encourageant le port du masque et un panier de masques jetables gratuits.

Nancy McGraw, directrice de la santé publique du comté de Sullivan dans la vallée de l’Hudson, a déclaré que le comté était confronté à un « énorme pic » de cas et à une augmentation des hospitalisations. Vendredi, le comté a signalé 20 patients COVID-19 – dont 15 qui étaient vaccinés ou n’avaient pas de dossier de vaccination. Trois patients étaient dans l’unité de soins intensifs, dont un sous ventilateur.McGraw a déclaré que c’était « assez important pour notre petit hôpital ». « Les gens sont devenus un peu complaisants », a ajouté McGraw, qui soutient le mandat du masque.

L’État a enregistré plus de 68 000 tests positifs pour le virus au cours de la période de sept jours qui s’est terminée mercredi. C’est le plus grand nombre de sept jours depuis début février, et les taux augmentent dans presque tous les comtés. « Nous nous dirigeons vers le haut dans une direction que je ne trouve plus viable », a déclaré Hochul. COVID-19 à New York : près du double par rapport à 1 794 le 7 novembre. La hausse est particulièrement prononcée dans certaines régions du nord de l’État de New York, qui ont représenté près des trois quarts des décès confirmés de COVID-19 dans les hôpitaux depuis août.

Le comté de Cattaraugus dans l’ouest de New York, par exemple, a signalé 32 décès de ce type au cours des 30 derniers jours seulement. C’est plus que rapporté à Manhattan ou dans le Bronx. données mises à jour vendredi. Mais moins de 60% des résidents sont entièrement vaccinés dans plus de 500 codes postaux à travers New York, selon les données d’environ 1 300 codes postaux fournies par l’agence nationale de la santé.

L’analyse de l’Associated Press a révélé que les taux d’hospitalisation sont élevés et que les taux de vaccination sont faibles dans certaines parties des Finger Lakes, du Southern Tier, de l’ouest de New York et de la région de la capitale. Par exemple : environ la moitié des résidents de Niagara Falls sont entièrement vaccinés dans les 14301 et 14305 codes ZIP. Les deux communautés – qui abritent environ 29 500 personnes – ont signalé 69 admissions à l’hôpital COVID-19 et plus de 900 nouvelles personnes infectées au cours du mois dernier.

Trente-deux hôpitaux du nord de l’État à Niagara et ailleurs ont dû limiter les interventions chirurgicales électives non essentielles à partir de jeudi en raison de problèmes de capacité. Mercredi. Ce sont les patients les plus infectés que l’hôpital ait jamais signalés, selon les données de l’État.

« Nous restons très occupés dans toutes les unités de l’hôpital », a déclaré le porte-parole de l’hôpital F. Raymond Agnew. Agnew a déclaré que 70% des admissions COVID-19 ne sont pas vaccinées. Hochul a annoncé le mandat des masques dans une agence de services sociaux de l’ouest de Manhattan, où la plupart des gens portent déjà des masques. La ville de New York exige des vaccinations pour les restaurants, les divertissements et les gymnases intérieurs, de sorte que les lieux nécessitant des vaccins ne seront pas affectés par la nouvelle règle.

Plusieurs comtés du nord de l’État ont récemment adopté des mandats de masque, y compris le comté d’Erie, qui comprend Buffalo. Hochul a déclaré que les contrevenants pourraient encourir des sanctions civiles et pénales, y compris une amende maximale de 1 000 dollars. vaccinés. « Nous avons des ressources très limitées pour l’application de la loi et les gens doivent faire ce qu’il faut », a déclaré McGraw. « La responsabilité publique est la clé ici. »

