La vague de Covid met un frein au programme de pèlerinage du gouvernement de Delhi pour les personnes âgées

La recrudescence des infections au COVID-19 a mis un frein au Mukhya Mantri Tirth Yatra Yojna du gouvernement de Delhi en vertu duquel les personnes âgées sont emmenées vers divers sites religieux, un train devant partir pour l’église Velankani dans le Tamil Nadu vendredi ayant été annulé, ont déclaré les responsables.

Onze voyages en train qui étaient prévus en janvier ont été touchés en raison de la pandémie. Le train pour Velankani le 7 janvier est annulé, a déclaré Kamal Bansal, président de Tirth Yatra Vikas Samiti.

« En outre, les trains de pèlerins, y compris ceux pour la route Kartarpur Sahib ainsi que pour Amritsar, Ayodhya et Rameshwaram plus tard ce mois-ci, ont également été annulés », a déclaré Bansal.

« La décision de suspendre le programme pour le moment a été prise en raison du nombre croissant de Covid à travers le pays. Il redémarrera lorsque les conditions seront propices », a déclaré un haut responsable du gouvernement de Delhi.

Sous le Mukhya Mantri Tirth Yatra Yojna, les personnes âgées de 60 ans et plus sont envoyées en pèlerinage sur 15 routes entièrement parrainées par le gouvernement de Delhi. Le gouvernement prend en charge le voyage, l’hébergement et les autres dépenses de chaque pèlerin qui peut également emmener un accompagnateur avec lui.

Le programme, interrompu en raison de la deuxième vague de COVID-19 l’année dernière, a repris avec un train de pèlerins partant pour Ayodhya le 3 décembre. Les pèlerins se sont également rendus à Rameshwaram et Dwarka avant que la pandémie ne freine le programme.

Le programme lancé en juillet 2019 a été un « grand succès » parmi les personnes âgées de Delhi, en particulier les femmes, comme en témoignent environ 25 000 demandes en attente, a déclaré Bansal.

Afin de résorber l’arriéré de candidatures, 11 trains chacun pour différents lieux de pèlerinage étaient prévus en janvier, février et mars. Cependant, maintenant, tout le plan est perturbé, a-t-il déclaré.

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement de Delhi a sanctionné Rs 81,45 crore dont Rs 66,92 crore ont été dépensés en 2020-2021. Jusqu’à présent, près de 38 000 personnes âgées ont bénéficié du programme, a déclaré le gouvernement lors de la session de l’Assemblée de Delhi.

Les candidats au régime exigent une attestation de résidence de leur député concerné. Il n’y a pas de plafond sur les revenus des demandeurs dans le cadre du régime.

