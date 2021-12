La vague de crimes de Noël présumée d’un homme du Texas comprend une accusation de tentative de meurtre qualifié

Un homme est en garde à vue à la suite d’une vague de crimes de Noël dans le sud du Texas, selon la police.

La police d’Ingleside a reçu un appel au 911 juste avant 22 heures samedi d’un homme criant qu’il allait tuer quelqu’un. Lorsque les agents ont répondu à l’endroit d’où provenait l’appel, ils ont entendu un homme crier avant d’être pris en embuscade par des coups de feu, selon un communiqué de presse.

Alors que les agents tentaient de se protéger des coups de feu, le suspect est sorti de la résidence, a frappé un voisin à la tête avec une arme en menaçant de lui tirer dessus, puis a volé un véhicule.

UNE FEMME DU TEXAS RAPPELLE UN INCIDENT ALLÉGÉ DE RAGE SUR LA ROUTE DE LA RÉVEILLE DE NOL RÉSULTANT EN UN TIR DE FIANCE À 9 FOIS

Les agences environnantes ont été informées de l’incident. Peu de temps après, le véhicule volé a été retrouvé dans un restaurant de la ville voisine de Portland. Les enquêteurs ont déterminé que le suspect avait volé un autre véhicule sous la menace d’une arme. Le deuxième véhicule a été retrouvé abandonné sur le parking d’un magasin de détail voisin.

La police de Portland a informé les agents d’Ingleside que le suspect était entré dans une salle d’urgence ouverte 24 heures sur 24, où il s’était barricadé à l’intérieur avec des membres du personnel.

Des agents du département de police de Portland ont placé le suspect en garde à vue et une arme a été découverte. Il a été identifié comme étant Jorge Puente, 29 ans.

Le jour de Noël, Jorge Puente, suspect d’une vague de crimes dans le sud du Texas. (Service de police d’Ingleside)

GÉORGIE MAMAN ET 6 ANS SONT DISPARUS, LA POLICE CROIT QUE LE PÈRE LES A ENLEVÉS

La police d’Ingleside enquête toujours activement sur ce qui s’est passé dans sa juridiction. Les autorités ont d’abord obtenu un mandat pour voies de fait graves sur un fonctionnaire et vol qualifié. Ces deux chefs d’accusation ont été ajoutés à la liste des autres chefs d’accusation auxquels Puente fait face, notamment : quatre chefs de vol qualifié, sept chefs de contention illégale exposée à des blessures graves, voies de fait graves avec une arme mortelle, utilisation non autorisée d’un véhicule à moteur, évasion d’un véhicule d’arrestation, port illégal d’une arme, possession de marijuana et possession d’une substance contrôlée.

« Il y aura probablement plus d’accusations ajoutées pour M. Puente, et nous travaillerons en étroite collaboration avec le procureur de district pour passer à une tentative de meurtre qualifié », indique le communiqué d’Ingleside PD.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les dossiers en ligne avec un lien fourni par le bureau du shérif du comté de San Particio montrent que Puente est toujours en détention à la prison du comté de San Patricio.