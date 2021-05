La vague de Norris à Ricciardo, rien de plus qu’un “ acclamations ”

Lando Norris a minimisé toute suggestion selon laquelle sa vague à Daniel Ricciardo lors de son tour à Monaco était autre chose qu’un simple “ merci ”.

Voir Norris saluer les autres pilotes alors qu’il les dépasse est un phénomène courant en Formule 1 et bien que la plupart ne lisent pas trop dans une signification potentielle plus profonde, certains veulent le voir comme un acte de insolence à la limite de l’arrogance.

Norris a été vu en train de saluer Ricciardo, qui a déjà montré sa volonté de jouer le match d’équipe à Imola, alors qu’il lançait son nouveau coéquipier McLaren, mais le pilote britannique ne fait pas la une des journaux que certaines sections des médias recherchent.

Respect 👊 @ LandoNorris @danielricciardo # L4NDO # LN4 # F1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/rph8w6cxd0 – Mises à jour de Lando Norris (@LandoUpdates) 23 mai 2021

Lorsqu’on lui a demandé si sa vague à Ricciardo signifiait un “bye, bye sucker” par le présentateur de Channel 4 Steve Jones, Norris a répondu: “C’était un” acclamations “.

«Je ne pense pas que cela compte vraiment. À Monaco, vous restez coincé derrière tout le monde et des lacunes se créent, donc je ne pense pas que quiconque ait besoin d’en parler.

«Daniel n’a pas besoin de honte ou de quoi que ce soit [being lapped]. C’était juste un drapeau bleu et il est facile d’arriver ici à Monaco parce que vous restez coincé derrière des voitures.

«Donc ça n’a pas d’importance.

«Je pense que Daniel avait un bon rythme en course. Quand je l’ai devancé, je ne me suis pas vraiment éloigné.

Norris a également fait part de ses réflexions sur les difficultés de Ricciardo avec le MCL35M alors qu’il continue de prospérer dans la voiture.

Il a poursuivi: «Il a juste eu du mal avec la confiance avec la voiture, avec laquelle je me sentais bien ce week-end. Mais quand vous n’avez tout simplement pas cela, avec ces types de voitures, vous manquez de vitesse et de confiance en vous pour vraiment pousser la voiture.

«C’est délicat mais comme on l’a vu à Barcelone, quand la voiture est bonne [for him] il est là.

«Mais quand ce n’est pas le cas, il se débat. Cela dépend de lui.

Le deuxième podium de Norris de la saison lui a permis de revenir en 3e place du championnat des pilotes derrière ses rivaux au titre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Ricciardo, quant à lui, recule en P8 et 32 ​​points derrière son coéquipier.

