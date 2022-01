La vague d’Omicron a peut-être culminé en Afrique du Sud, le couvre-feu du jour au lendemain a été levé: Fonctionnaires

La décision annoncée par la présidence jeudi fait suite aux réunions du National Coronavirus Command Council (NCCC) et du President’s Coordinating Council (PCC), qui ont reçu des mises à jour sur la gestion de la quatrième vague actuelle de COVID-19 en Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud a levé les règles de couvre-feu du jour au lendemain qui avaient été imposées pour la première fois il y a près de deux ans, des responsables affirmant que le pays pourrait avoir dépassé le pic de sa quatrième vague d’infections au COVID-19. La décision annoncée par la présidence jeudi fait suite aux réunions du National Coronavirus Command Council (NCCC) et du President’s Coordinating Council (PCC), qui ont reçu des mises à jour sur la gestion de la quatrième vague actuelle de COVID-19 en Afrique du Sud.

La vague est actuellement entraînée par la variante Omicron, qui a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud le mois dernier. » Le couvre-feu sera levé. Il n’y aura donc aucune restriction sur les heures de circulation des personnes », a déclaré la présidence dans un communiqué.

Le nombre de personnes autorisées lors d’événements publics a également été augmenté. » Les rassemblements sont limités à 1 000 personnes maximum à l’intérieur et à 2 000 personnes maximum à l’extérieur. Lorsque la salle est trop petite pour accueillir ces nombres avec une distance sociale appropriée, alors pas plus de 50 % de la capacité de la salle peut être utilisée. Toutes les autres restrictions restent en place », selon le communiqué.

La présidence a cité plusieurs raisons pour les décisions, qui ont été saluées par l’industrie de la restauration et les membres du public qui ont été avertis mercredi par le ministre de la police Bheki Cele qu’ils seraient arrêtés s’ils étaient en public après minuit vendredi pour célébrer l’avènement de la nouvelle année.

Le couvre-feu était en place de minuit à 4 heures du matin sous le niveau le plus bas de la stratégie de verrouillage à cinq niveaux de l’Afrique du Sud. les cas avaient diminué dans toutes les neuf provinces du pays, sauf deux, au cours de la semaine dernière.

D’autres facteurs comprenaient les niveaux de vaccination dans le pays ; des taux d’hospitalisation plus faibles, qui n’ont pas entraîné de surcharge de capacité comme lors des vagues précédentes ; et l’augmentation marginale du nombre de décès dans toutes les provinces. Concédant que le risque d’augmentation des infections est toujours élevé compte tenu de la forte transmissibilité de la variante Omicron, le gouvernement a appelé tous les organisateurs de rassemblements à veiller à ce que tous les protocoles sanitaires soient respectés. à tout moment et que tous les participants sont encouragés à se faire vacciner.

L’industrie de la restauration a salué la décision de supprimer la restriction sur le service d’alcool dans les restaurants autorisés à le faire au-delà de 23 heures. « Le NCCC continuera de surveiller de près la situation et apportera d’autres ajustements si nécessaire, en particulier si la pression sur les établissements de santé augmente », indique le communiqué, rappelant également aux gens que le port de masques dans les lieux publics est toujours obligatoire et le non-port. un masque lorsqu’il est requis reste une infraction pénale.

Les écoles devant ouvrir leurs portes dans les quinze prochains jours, les parents ont également été encouragés à utiliser le temps disponible pour faire vacciner leurs enfants de plus de 12 ans avant cette date. à la suite d’un contact avec des personnes infectées par le COVID-19 », a déclaré la présidence.

