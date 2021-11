La vague massive d’annulations d’American Airlines dimanche dresse un tableau sombre pour les voyages de vacances

Une autre vague d’annulations massives de vols a frappé les voyageurs ce week-end, mais cette fois, c’était American Airlines qui était en cause. Selon un rapport du Daily Mail, près d’un tiers des vols d’American Airlines réservés pour dimanche ont été annulés, soit plus de 800 vols au total. Ce modèle émergent a amené de nombreux commentateurs en ligne à repenser sérieusement leurs projets de vacances.

American Airlines a blâmé les vents forts pour les annulations autour de Dallas, au Texas, et le manque de personnel pour les annulations plus générales aux États-Unis. confirmation des conditions. American Airlines avait prévu environ 2 400 vols pour dimanche et en a annulé plus de 800 – le plus élevé jamais enregistré dans une série de mauvais jours pour la compagnie.

American Airlines a annulé plus de 1 500 vols depuis vendredi, dont 342 vendredi et 543 samedi. Il y a également eu des centaines de retards chacun de ces jours, qui pour certains clients peuvent fonctionner comme des annulations, en fonction de leurs plans.

« Avec des conditions météorologiques supplémentaires dans tout le système, notre personnel commence à manquer car les membres d’équipage se retrouvent en dehors de leurs séquences de vol régulières », a déclaré un porte-parole de la société à CNN. Ils ont ajouté qu’ils s’attendaient à ce que tous ces problèmes soient résolus lundi et que le calendrier revienne à la normale.

Pour certains clients, c’est trop peu, trop tard. Beaucoup ont déjà juré à vie American Airlines après les retombées désastreuses de leurs projets de voyage ce week-end. Pendant ce temps, les organisateurs syndicaux disent que les entreprises ne devraient tout simplement pas être autorisées à utiliser les «manques de personnel» comme excuse lorsqu’il y a des professionnels prêts à travailler pour le bon prix.

« Le fait qu’il n’y ait pas suffisamment de personnel pour couvrir l’opération telle qu’elle est actuellement structurée n’est pas la faute des agents de bord », a déclaré un représentant du syndicat des agents de bord dans un communiqué publié par le Wall Street Journal. Dans le même ordre d’idées, un client mécontent a tweeté : « Il faudrait utiliser cet argent PPP pour garder les gens au travail, au lieu de les licencier et de le mettre dans les poches des actionnaires. Les gens vont arrêter de voler si on ne peut pas compter sur les compagnies aériennes pour respecter un horaire. «

Ces problèmes ne sont que trop familiers aux clients de Southwest Airlines, qui se sont retrouvés bloqués de la même manière plus tôt ce mois-ci avec une série d’annulations. Le fait que le problème touche désormais une autre compagnie aérienne amène certains clients à remettre en question la fiabilité des voyages en avion, en particulier à l’approche des vacances.