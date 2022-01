La vague Omicron recule à l’épicentre mondial, le CDC prudemment optimiste

La vague omicron qui a frappé le monde avec une recrudescence des cas a culminé après environ quatre semaines dans un grand hôpital sud-africain de la ville de Tshwane où l’épidémie mondiale a commencé, selon un article récent.

La recherche, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, a comparé 466 admissions hospitalières COVID-19 à l’hôpital universitaire Steve Biko depuis le 14 novembre 2021 (date du début de l’épidémie d’omicron) à 3976 admissions antérieures dans le même hôpital avant le début de l’épidémie.

Le document a noté que le taux de mortalité parmi les personnes hospitalisées avec la variante omicron était environ 4,7 fois inférieur à celui de la période précédente, le taux de sortie chez les patients hospitalisés avec omicron était deux fois plus rapide que les patients sans la variante omicron et au pic de la poussée, l’hôpital était deux fois moins plein de patients infectés par COVID-19 par rapport à la période de 18 mois avant l’épidémie d’omicron.

Une femme est vaccinée contre le COVID-19 à Lawley, au sud de Johannesburg, en Afrique du Sud, le mercredi 1er décembre 2021. Les scientifiques disent qu’il pourrait s’écouler des semaines avant qu’ils ne comprennent mieux à quel point la variante omicron est dangereuse. (Photo AP/ Shiraaz Mohamed)

WASHINGTON POST BLASTS SOTOMAYOR POUR UNE « FAUSSE » AFFIRMATION COVID QUE « PLUS DE 100K » ENFANTS SONT DANS « UN ÉTAT GRAVE »

63 % des patients hospitalisés atteints d’omicron ont été admis pour d’autres raisons, le virus n’étant détecté qu’en raison de tests obligatoires, tandis que 72 % des patients atteints d’omicron avaient une maladie légère à modérée, avec seulement 45 % des patients dans les services COVID-19 nécessitant supplémentation en oxygène par rapport à 99,5% lors de la première vague, note le journal.

« L’épidémie d’omicron s’est propagée et a diminué dans la ville de Tshwane avec une vitesse sans précédent atteignant un pic dans les 4 semaines suivant son début », ont déclaré les chercheurs.

Des gens font la queue pour se faire vacciner dans un centre commercial de Johannesburg, en Afrique du Sud, le vendredi 26 novembre 2021. Une nouvelle variante de coronavirus a été détectée en Afrique du Sud qui, selon les scientifiques, est préoccupante en raison de son nombre élevé de mutations et de sa propagation rapide chez les jeunes habitants du Gauteng, la province la plus peuplée du pays. (Photo AP/Denis Farrell)

LA « CRISE DU PERSONNEL » DE L’HPITAL ARIZONA SIGNIFIE QUE LES EMPLOYÉS SYMPTOMATIQUES ET POSITIFS AU COVID EST AUTORISÉ À TRAVAILLER

Les auteurs ont noté que les limites de l’étude incluent l’impossibilité de comparer l’onde omicron séparément avec chacune des trois vagues précédentes (en raison de dates de début et de fin peu claires des vagues précédentes) ainsi que la difficulté à comparer les résultats de la radiographie pulmonaire et les biomarqueurs sanguins. pour la maladie COVID-19 chez les patients des quatre vagues en raison d’une mauvaise tenue des dossiers électroniques.

La recherche suggère que l’onde omicron peut également culminer selon un schéma similaire dans d’autres provinces sud-africaines, mais peut différer globalement dans les pays où « les niveaux d’immunité hybride et le mélange d’immunité naturelle d’une infection antérieure et de la vaccination sont différents ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré vendredi aux journalistes qu’elle était prudemment optimiste quant à la forme en « pic à glace » de la courbe d’omicron sud-africaine qui monte en flèche mais diminue rapidement.

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, fait sa déclaration d’ouverture lors de l’audience du Sénat sur la santé, l’éducation, le travail et les retraites sur les « prochaines étapes : la voie à suivre pour la réponse au COVID-19 » à Capitol Hill à Washington, États-Unis, 4 novembre 2021. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

« Je pense qu’à certains endroits, nous assistons à cette pente très raide, que nous pourrions également assister à une baisse abrupte, mais nous sommes également un pays beaucoup plus grand que l’Afrique du Sud », a déclaré Walensky.

Les auteurs ont conclu : « Si ce schéma se poursuit et se répète à l’échelle mondiale, nous assisterons probablement à un découplage complet des taux de cas et de mortalité, suggérant qu’omicron pourrait être un signe avant-coureur de la fin de la phase épidémique de la pandémie de Covid inaugurant sa phase endémique. . »