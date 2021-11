La vague rouge atteint même Blue NYC avec des résultats impressionnants – RedState

Il y a certainement eu une vague rouge lors des élections d’hier.

Cela n’a pas seulement frappé la Virginie, même si cet État était certainement le baromètre – les républicains prenant le gouverneur, le lieutenant-gouverneur et le procureur général. Ils ont également renversé sept sièges à la Chambre, que le GOP contrôle désormais 52 à 48.

C’est le plus gros bouleversement de la nuit. Nous avions cela comme probablement démocrate. Le républicain n’a presque rien soulevé. Mugler a été l’un des deux démocrates à faire mieux que Biden en 2019 par rapport à sa marge de 2020, l’autre étant Hurst, qui a également perdu pic.twitter.com/fdcKqmNDC5 – Chaz Nuttycombe (@ChazNuttycombe) 3 novembre 2021

Nous avons vu le New Jersey – un État très bleu – avec une course de gouverneur qui n’était pas censée être remise en question, qui était très proche en raison de la réussite du républicain Jack Ciattarelli. Certains l’ont maintenant appelé pour Murphy, mais nous devrons voir si c’est contesté. Non seulement cela, mais peut-être l’une des meilleures courses de la nuit, s’est déroulée dans le New Jersey, avec un chauffeur de camion, Edward Durr, battant le président du Sénat démocrate en exercice, Steve Sweeney.

La vague a même touché une zone auparavant bleue du Texas généralement rouge, amenant un républicain à la victoire dans un district que Joe Biden a remporté haut la main l’année dernière.

Mais ce n’était pas tout. Dans le bleu profond – il est difficile d’obtenir plus bleu – New York, il y a eu aussi un changement radical. La ville aura désormais un démocrate plus modéré, ancien policier de la loi et de l’ordre Eric Adams comme maire pour remplacer Bill de Blasio, de gauche enragé. Les républicains semblent également avoir remporté au moins quatre sièges au conseil municipal à Brooklyn, Queens et Staten Island et pourraient en remporter un cinquième dans un autre bouleversement.

L’un des gagnants du GOP était Inna Vernikov, une avocate et immigrée ukrainienne qui a remporté par près de 30 voix en tant que partisane sans vergogne de Trump. Elle s’est également opposée aux mandats du coronavirus de Wuhan.

De NY Post : `

« Je suis très excité. Cette victoire électorale montre que les gens en ont marre des politiques progressistes qui ont détruit notre ville et notre district », a déclaré Vernikov au Post hier soir. « J’espère ouvrir la porte à d’autres républicains et servir le district avec honneur et intégrité. »

Pendant ce temps, Joann Ariola, le leader républicain du Queens et militant civique de Howard Beach, a démoli le progressiste démocrate Felica Singh avec 16 040 voix, soit 67 %, contre 7 443 voix ou 31 % pour Singh, qui était soutenu par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez ( D-NY). Singh a été fait, en partie, pour soutenir le financement de la police.

À Staten Island, le républicain David Carr a battu le démocrate Sal Albanese dans le 50e arrondissement et dans le Queens, Vickie Paladino menait de sept points dans le 19e arrondissement avec 99% des voix.

Voici Paladino en 2017, juste un habitant, réprimandant Bill de Blasio dans la rue, puis en 2020 s’attaquant aux manifestants de gauche et du BLM.

Avertissement pour le langage graphique :

Tout ce discours sur Virginia et nous avons oublié que la seule et unique, VICKIE PALADINO, première de son nom et destructrice de Bill DeBlasio est désormais au conseil municipal de NYC. Je ne peux vraiment pas attendre combien d’enfer cette femme est sur le point de soulever là-bas. pic.twitter.com/yS07wUmshD – Helder Toste (@HTosteGOP) 3 novembre 2021

CONTRE-RETOUR : Nous avons besoin de plus de combattants républicains comme Vickie Paladino à l’hôtel de ville pour s’attaquer à l’agenda socialiste des démocrates de gauche radicale ! @VickieforNYC pic.twitter.com/LzgnyYVBUm – Alliance républicaine conservatrice de NY 🇺🇸 (@CRANewYorkState) 24 décembre 2020

Ça, c’est un New-Yorkais !

Pendant ce temps, un démocrate qui se présente pour être le prochain président du conseil est dans un combat au coude à coude juste pour survivre avec son adversaire républicain dans le 43e arrondissement qui comprend Bay Ridge et Dyker Heights avec environ 21 voix séparant les deux.

En plus de cela, au-delà des sièges du conseil municipal, le républicain Ray Tierney a battu un démocrate sortant pour être élu procureur du district de Suffolk et la républicaine Anne Donnelly a battu un démocrate sortant pour être élu procureur du district de Nassau, un grand pas pour assurer plus de loi et d’ordre.

Ce n’était pas seulement une vague rouge, mais un commentaire sur toutes ces questions sur lesquelles nous nous sommes battus dans les tranchées, y compris les mandats et contre la politique de gauche radicale.

Nous ne pouvons pas arriver à 2022 assez tôt avec ces résultats.