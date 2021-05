La valeur de DeFi encore exploitée cette semaine? TVL s’effondre de 80% des jours après l’exploit M

La cyber-sécurité

La valeur de DeFi encore exploitée cette semaine? TVL s’effondre de 80% des jours après un exploit de 10 millions de dollars

829 millions de dollars ont été effacés de la TVL du projet et les retraits sont interrompus, tandis que Value DeFi rapporte qu ‘«un seul grand retrait d’un utilisateur a provoqué un déséquilibre du coffre-fort».

Le projet de financement décentralisé audité Value DeFi a vu la valeur totale verrouillée (TVL) s’effondrer de 80% en une seule journée.

Le 4 mai, le projet avait près d’un milliard de dollars en TVL, qui est passé de près de 865 millions de dollars vendredi à 180 millions de dollars actuels, selon Defi Llama.

Le projet, initialement lancé sur le réseau principal Ethereum en août 2020, s’était récemment étendu à Binance Smart Chain (BSC). Le projet offre des fonctionnalités telles que le market maker automatisé (AMM) et l’agrégateur d’échange décentralisé (DEX) (vSwap).

Selon le projet BSC, Value DeFi gère un peu plus de 9 000 transactions et près de 3,5 000 adresses interagissant avec le projet.

Il y a actuellement 10,18 millions de dollars en TVL dans le protocole, alors qu’il y a moins de 24 heures, 839 millions de dollars ont été signalés.

Vendredi, le projet a annoncé sur Twitter qu’il prenait des mesures supplémentaires pour protéger ses utilisateurs et, dans un premier temps, a mis en œuvre un nouveau délai de 12 heures sur toutes les fonctions critiques de vFarm.

Cette mise à jour de sécurité améliorée est intervenue plus tôt dans la semaine. Son pool de partage des bénéfices vStake pour vBSWAP a été exploité, ce qui a entraîné une perte de 10 millions de dollars de dépôts d’utilisateurs dans ce pool en raison de la perte d’une ligne de code par «erreur humaine».

«Tous les autres pools et fonds sont SAFU», a-t-il rapporté dans le post mortem de l’incident.

À l’époque, l’équipe VALUE a déclaré qu’une partie du fonds de réserve serait dépensée pour acheter l’assurance et a en outre proposé deux approches pour aider les utilisateurs concernés.

Tous les vBSWAP du fonds de réserve (2802.75 vBSWAP) et 205 659 BUSD du déployeur ValueDeFi seront utilisés pour compenser tous les utilisateurs du pool. Les 4540 vBSWAP restants seront frappés et utilisés pour compenser tous les utilisateurs concernés immédiatement ou en deux parties.

Mais il semble que quelques jours après l’exploit; quelque chose d’autre se passe avec le projet alors que sa TVL voit un tel crash. Trader @ dépression2019 a noté que VALUE semble avoir été piraté et que ses pools sont drainés pour bien plus de 100 millions de dollars, ce qui pourrait en faire le «plus gros piratage de l’histoire de DeFi».

«Pour ceux qui se demandent pourquoi ils ne peuvent pas retirer de la WBNB vSafe, vos fonds sont en sécurité; nous n’avons désactivé les dépôts et les retraits qu’après avoir remarqué qu’un seul grand retrait d’un utilisateur a provoqué la désactivation du solde du coffre-fort. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la stratégie Alpaca, et nous travaillons actuellement avec Certik et l’équipe Alpaca pour résoudre le problème. D’ici là, nous continuerons à travailler sur des solutions pour tous les utilisateurs concernés pendant l’exploit d’aujourd’hui », lit le message épinglé sur le télégramme du projet tandis que les membres de la communauté réprimandent le projet pour les avoir tirés plusieurs fois.

Ce projet a perdu 7 millions de dollars à la fin de l’année dernière après s’être vanté de sa «protection contre les prêts flash».

Contrairement à la dernière fois, le prix du jeton VALUE a chuté de plus de 21% cette fois et se négocie actuellement à 3,86 $, en baisse de 91,7% par rapport à son sommet historique de 46,90 $ en septembre 2020, selon CoinGecko.

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.