La valeur de la pièce PolkaWar augmente – Voici où l’acheter

in

PolkaWar (PWAR) est l’un des projets de crypto-monnaie les plus populaires aujourd’hui, sa valeur augmentant de 58% à plus de 0,36 $. Certains commentateurs de la crypto-monnaie spéculent que cela pourrait n’être que le début d’une nouvelle phase de croissance pour la crypto-monnaie, et avec son volume d’échanges à 140% à 3,3 millions de dollars, des facteurs techniques semblent en faveur d’un tel scénario en ce moment.

En raison de la popularité croissante de la pièce PWAR, nous avons pensé qu’il serait utile de publier un article détaillant toutes les informations clés que vous devez savoir. Lisez la suite pour découvrir ce qu’est PolkaWar, son fonctionnement et nos prévisions de prix PWAR 2021.

Tout d’abord, pour ceux d’entre vous qui souhaitent acheter des jetons PolkaWar immédiatement, faites défiler jusqu’à la section immédiatement ci-dessous. Nos analystes ont répertorié les deux meilleurs endroits pour acheter, vendre et échanger des pièces PolkaWar au Royaume-Uni et ailleurs, et vous pouvez voir lequel convient le mieux à vos objectifs d’investissement.

Comment et où acheter de la crypto PWAR en ligne

Nos analystes ont testé toutes les principales plateformes de trading de crypto et ont opté pour les deux suivantes grâce à leurs frais peu élevés et leurs interfaces utilisateur de haute qualité.

Cliquez simplement sur l’un des liens, inscrivez-vous, déposez des fonds et achetez le montant de crypto PWAR que vous souhaitez posséder. Alors sans plus tarder, voici les meilleures plateformes pour acheter et vendre des crypto-monnaies PolkaWar.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Inscrivez-vous instantanément avec AVATrade

Qu’est-ce que PolkaWar (PWAR) ?

PolkaWar est un jeu en ligne basé sur la blockchain, et PWAR est son jeton natif qui s’exécute sur Binance Smart Chain.

Il s’agit d’un jeu de combat inter-chaînes décentralisé qui intègre des aspects de la technologie blockchain, de la NFT et des jeux compétitifs. Cela crée un monde de combat « vivant » où les joueurs peuvent développer leurs personnages, puis se battre les uns contre les autres.

Alors que PWAR a été initialement mis en œuvre sur le BSC en raison de ses « frais peu élevés et de ses délais de traitement rapides », il est susceptible d’être déployé sur Polkadot et d’autres blockchains dans un proche avenir.

Il existe 3 types de personnages principaux dans le monde PolkaWar, y compris les sorciers, les guerriers et les archers, et le système d’armes comprend une épée, un grand couteau, un pistolet, un arc et des flèches, un tessen, un sceptre et un vase magique. Enfin, le système d’équipement comprend une armure, un casque, une monture et une aile.

L’écosystème PolkaWar comprend le PolkaWar Realm, qui est le monde du jeu de combat compétitif basé sur NFT, et le PolkaWar NFT Marketplace, qui est un échange d’articles et d’équipements en jeu représentés par NFT. Vous pouvez même louer des articles à d’autres utilisateurs via le marché pour générer des revenus passifs.

Devriez-vous acheter la pièce PWAR aujourd’hui ?

Ça dépend de ce que tu recherches. Si vous souhaitez participer à PWAR Realm en jouant au jeu basé sur NFT, ou si vous souhaitez échanger sur le marché PolkaWar NFT, il est logique d’acheter quelques pièces et de les utiliser. De plus, si vous croyez aux références d’investissement à long terme du projet, acheter et conserver PWAR pour spéculer sur les augmentations de prix à venir pourrait être une bonne idée.

Cependant, avant d’investir dans la crypto PolkaWar, assurez-vous de faire preuve de toute la diligence requise et de ne rien vous précipiter. Les crypto-monnaies sont très volatiles et imprévisibles, donc si vous êtes averse au risque, vous feriez mieux de chercher un actif alternatif.

PolkaWar me rendra-t-il riche ?

Il est peu probable que cela se produise à moins que PolkaWar ne devienne l’un des plus grands projets de crypto-monnaie de la planète, bien que le potentiel de la pièce PWAR à générer des rendements substantiels pour les détenteurs de jetons ne doit pas être sous-estimé.

Prévision de prix PWAR 2021

Notre prévision de prix PolkaWar est la suivante : 0,40 $ cette année, 0,50 $ Dollars l’année prochaine et 0,94 $ Dollars d’ici 2026.

Couverture des médias sociaux en $ PWAR

🚀 Gate et MXC sont les 2 échanges de niveau 2 que nous visons et répertorions dans les plus brefs délais.

Patient ! $ PWAR #gateio #mxc #polkawar pic.twitter.com/d6vuaLNVdY – PolkaWar (@polkawarnft) 14 juillet 2021

$ pwar s’entraîne sur 0,22 $ super haussier en équipe et la semaine prochaine, d’autres nouvelles arrivent #NFT facile 10X, 20X et plus pic.twitter.com/DFLslbd5eF – ⚡️Mr.Crypto ⚡️ (@TimeLineCrypto) 18 juillet 2021

$ pwar va exploser bientôt, ne manquez pas cette opportunité $ axs $ dpet $ slp $ fara $ skill $ tlm # play2earn #NFTs pic.twitter.com/nDwjPoOyry – CryptOliver (@OliverxCrypto) 19 juillet 2021

Consultez notre page d’actualités crypto pour plus d’informations sur PolkaWar et d’autres crypto-monnaies à la mode.

La pièce post PolkaWar prend de la valeur – voici où l’acheter est apparue en premier sur Invezz.