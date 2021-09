La valeur de l’ensemble du marché de la cryptographie tombe à un minimum de 1,7 billion de dollars.

in

La valeur marchande des crypto-monnaies est tombée à un minimum de 1,7 billion de dollars aujourd’hui, contre 2,12 billions de dollars lundi, en baisse de 16,5% en 48 heures, entraînant une perte de plus de 350 milliards de dollars, selon les données du portail crypto CoinMarketCap. La principale crypto-monnaie a vu son prix chuter de 15%, passant de 47 211 $ à 39 876 $ au cours de ladite durée, tandis qu’Ethereum a glissé de près de 18% de 3 325 $ à 2 730 $.

La baisse a suivi l’action sur les marchés mondiaux.

La baisse du marché de la cryptographie a suivi l’action des marchés mondiaux. Les craintes de défaut d’Evergrande ont déclenché la volatilité des actions asiatiques et les prix de l’énergie britanniques ont grimpé en flèche, mettant la plupart des fournisseurs d’énergie en danger d’insolvabilité, tandis que Wall Street a connu des baisses tout aussi inquiétantes alors que le S&P a chuté de 1,7% lundi, son pire jour de bourse depuis mai. “Les craintes d’une correction économique mondiale se sont intensifiées au cours des derniers mois, et Evergrande pourrait peut-être être le catalyseur… Comme prévu, la crypto a suivi les marchés mondiaux”, a déclaré Freddie Evans, un agent commercial chez le courtier d’actifs numériques GlobalBlock.

“Diminution de la capitalisation boursière attribuée à la situation d’Evergrande en Chine.”

“Certains ont attribué la baisse soudaine du Bitcoin à la situation actuelle d’Evergrande en Chine, qui a déjà provoqué des troubles sur les marchés traditionnels”, a déclaré lundi Jonas Luethy de GlobalBlock. Jeudi soir, la capitalisation boursière de la crypto s’était rétablie à 1,98 billion de dollars avec une part de Bitcoin de près de 42% à 44 041 $ au moment du dépôt de ce rapport, tandis qu’Ethereum s’est rétablie à 3 113 $ et Solana à 148 $. Evergrade a attiré l’attention des réglementations mondiales car son énorme fardeau de la dette de plus de 300 milliards de dollars pourrait avoir un impact sur les marchés et les économies mondiaux.