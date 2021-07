La valeur de Zoocoin et comment la communauté détermine la valeur de la pièce ⋆ Crypto new media

Le protocole Zoocoin est un protocole financier innovant et décentralisé déployé sur la Binance Smart Chain. En cas de besoin, ils peuvent également acheter des packages de crypto-monnaie actifs attachés à différents portefeuilles de valeur sur le marché plus large des altcoins. La plate-forme intègre des produits de finance décentralisée traditionnels et innovants et des mécanismes de pointe de jetons non fongibles. De plus, vous trouverez d’excellentes implémentations dans DEX, Oracle, Swap Lending, l’assurance et bien plus encore.

Quatre caractéristiques principales constituent l’écosystème du protocole Zoocoin. Zooter – une plate-forme décentralisée de type Twitter pour que les utilisateurs aiment/n’aiment pas les publications en brûlant Ζoocoin (Ζ00). Zooswap permet aux utilisateurs de passer d’un jeton à un autre à l’aide de Pancake swap, et il y a ZooNFT.

Au cœur de l’écosystème se trouve un mécanisme transparent et en chaîne pour augmenter la liquidité du jeton natif et un système de bénéfices de rachat pour récompenser les utilisateurs. Zoocoin Protocol implémente le système de récompense statique, garantissant que ses investisseurs les plus fidèles obtiennent plus de bénéfices en fonction de leurs avoirs en jetons.

Ce système garantit également que le montant des récompenses est proportionnel au volume du commerce associé. Pour soutenir votre compréhension de l’économie de base de la plate-forme, discutons d’abord des fonctionnalités du jeton natif du protocole Zoocoin, Zoocoin.

Fonctions de Zoocoin

Fonction portefeuille

Comme la plupart des écosystèmes Defi, Zoocoin Protocol a un portefeuille natif. Toutes les transactions effectuées dans le Zoo Wallet entraînent des frais. Ces frais sont payés en ZooCoin.

Remises sur les services

Tout service rendu aux utilisateurs, investisseurs ou adoptants du jeton de la plate-forme est réduit dans Zoocoin.

Le système de passeport du zoo

Les développeurs de Zoocoin ont également intégré une application ZPass dans l’écosystème de la plateforme. Zpass est un jeton NFT qui partage le dividende des revenus de rendement de Zootopia DeFi. Le ZPass dispose d’un mécanisme de mise à niveau où les détenteurs de ZOO peuvent acheter un pass, puis passer aux niveaux du système via des invitations – il y a sept niveaux.

Ce système permet à la communauté Zoocoin de recevoir des services à valeur ajoutée et d’acheter des boîtes aveugles NFT en utilisant ZOO pour obtenir des entrées NFT rares – en fonction de leur niveau ZPass.

Gouvernance

Zoocoin Protocol a déployé son infrastructure de gouvernance sur les protocoles structurels de la Decentralized Autonomous Organization (DAO). Un mécanisme qui automatise distribue et décentralise la prise de décision. Ces décisions sont prises par le biais d’un vote sur les actifs, et le vote est validé en fonction du nombre de jetons Zoo qu’il détient.

Frais de transaction de rachat

Lorsqu’une transaction a lieu, des frais de 10 % sont imposés à titre de frais. 5% de ces frais sont redistribués aux détenteurs de jetons existants en fonction de leur pourcentage de participation sur le jeton Zoocoin. Le reste de la moitié est divisé en deux. Une moitié est échangée contre Binance Coin (BNB), et l’autre moitié est utilisée pour racheter le BNB et ajouter des liquidités à la plate-forme via un Pancake Swap.

Comment s’effectue le rachat des frais de transaction sur Zoocoin Protocol.

L’équipe de développement derrière Zoocoin Protocol souhaitait créer une plate-forme de finance décentralisée sans les défis inhérents aux fluctuations auxquelles est confronté le jeton moyen. Leur idée principale était d’éliminer la pression de vente à la baisse qui a généralement un effet baissier sur le prix du jeton.

Par conséquent, même si les premiers utilisateurs de Zoocoin allaient engranger des millions de jetons, vendre le jeton sans ouvrir de positions à long terme n’entraînerait qu’une perte. Par conséquent, ils ont mis en place un système de récompense basé sur l’imposition de pénalités sur les transactions lorsque l’on vend ses positions. Cela empêcherait le day trading et encouragerait les détenteurs de jetons à conserver la pièce en tant qu’investissement à long terme.

L’équipe a mis en œuvre une stratégie de brûlage manuel basée sur les économies de la demande et de l’offre. Ce brûlage manuel fournira des contrôles occasionnels sur l’offre de Zoocoin pour assurer la rareté et, en même temps, une forte demande. Ce qui fait grimper le prix par la suite.

Pour rendre cela possible, la plate-forme utilise le système trifonctionnel suivant :

Réflexion + acquisition LP + Burn-In à chaque transaction

LP signifie acquisition de pool de liquidités qui soutiendra la stabilité de Zoocoin pour éviter les fluctuations de prix à long terme. Une augmentation du montant détenu dans le LP entraînera une augmentation proportionnelle de la force du prix plancher du jeton.

L’équipe Zoocoin a brûlé les jetons LP pour un verrouillage permanent. Il n’y a aucune chance de tirer le tapis. Zoocoin peut être acheté dans PancakeSwap ici. Vous pouvez acheter le ZPass ici