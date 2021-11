La valeur des actions TSLA continue d’augmenter ; Les ours Tesla devraient simplement abandonner

Tesla (NASDAQ :TSLA) a été remplacé Méta-plateformes (NASDAQ :FB) dans le club d’actions à 1 000 milliards de dollars. Elon Musk est désormais l’homme le plus riche du monde, avec une valeur de plus de 300 milliards de dollars.

Cela semble impossible, mais les actions Tesla ont augmenté d’un peu plus de 70% en trois mois. Alors qu’il détient maintenant environ la moitié de la capitalisation boursière de l’industrie automobile, Tesla a encore peu de parts de marché. Aux États-Unis et au Canada, la part de Tesla sur le marché automobile total n’est que de 2 %.

Malgré cela, un « Effet Tesla » augmente tous les stocks de voitures. General Motors (NYSE :DG) est en hausse d’un tiers cette année. Moteur Ford (NYSE :F) a plus que doublé. Les ventes de voitures électriques pourraient presque doubler cette année. Mais l’emprise de Tesla sur ce marché pourrait s’effondrer.

Ne le dis à personne.

Tesla est surévalué

Au cours du troisième trimestre, Tesla a gagné 2,1 milliards de dollars, 1,86 $ par action, sur un chiffre d’affaires de 13,76 milliards de dollars, en utilisant une comptabilité non conforme aux PCGR. Cela porte le chiffre d’affaires total des neuf premiers mois de 2021 à 36,1 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires total de l’action TSLA en 2021 pourrait dépasser les 50 milliards de dollars.

Cela signifie toujours que les investisseurs paient plus de 24 fois les revenus de ce qui est essentiellement un constructeur automobile. Tesla a annoncé des tuiles améliorées, et les revenus qu’une Tesla génère au cours de sa durée de vie éclipsent son prix initial. Mais c’est toujours une entreprise automobile.

En utilisant des options, les taureaux Tesla font fortune. Le célèbre capital-risqueur John Doerr pense que le cas du taureau est probablement juste. Tesla a atteint un « taux de fonctionnement » annuel de 1 million de voitures.

Les dernières nouvelles gardant le stock TSLA chaud sont Hertz Mondial (OTCMKTS :HTZZ) décidant d’acheter 100 000 Teslas, dont la moitié sera louée par Uber Technologies (NYSE :UBER) Conducteurs. Cette commande vaut à elle seule 4,2 milliards de dollars.

Tesla est même en train de gagner sur le marché de l’automobile électrique le plus compétitif au monde, la Chine. La Chine représente désormais près d’un tiers des ventes de Tesla, soit plus de 3,1 milliards de dollars. Rien qu’au troisième trimestre, 56 000 voitures seulement en septembre ont été vendues. Tesla a ouvert sa Gigafactory à Shanghai début 2020.

The Posse continue d’arriver pour le stock TSLA

Les concurrents des voitures électriques augmentent maintenant leur production comme Tesla l’a fait en 2018, et les investisseurs adorent ça.

Groupe lucide (NASDAQ :LCID), qui vient de livrer ses premières voitures, vaut désormais 56,8 milliards de dollars. Rivien, soutenu par une commande de camionnette et des capitaux propres de Amazon.fr (NASDAQ :AMZN) et Ford, seront bientôt introduites en bourse à 55 milliards de dollars.

Il y a aussi de mauvaises nouvelles Tesla à signaler, pas que quiconque écoute. Tesla a dû rappeler 11 704 voitures en raison d’un problème avec son logiciel de conduite autonome. Son réseau de recharge, différenciateur clé, s’ouvre à d’autres marques, du moins aux Pays-Bas. Un jury a accordé 137 millions de dollars à un ancien travailleur dans le cadre d’un procès pour discrimination raciale.

Mais, encore une fois, personne n’écoute. Tesla est un phénomène qui ne cesse d’augmenter « sur rien », explique l’analyste de la télévision Jim Cramer. L’analyste vétéran Dan Ivan dit des ours Tesla, « ils détestaient à 100 $. Ils le détestent à 5 500 $ », alors qu’un critique de Tesla a réussi à bloquer sept superchargeurs Tesla à la fois récemment à l’extérieur d’un McDonalds (NYSE :MCD). Le stock a augmenté aux nouvelles.

La ligne de fond

Le célèbre analyste automobile (et ancien comédien) Jay Leno a comparé Musk à Henry Ford. Il n’a pas tort.

La hausse des actions Tesla envoie littéralement Musk sur la Lune. Le sien EspaceX vaut 200 milliards de dollars et pourrait porter sa fortune à plus de 1 000 milliards de dollars.

Rien ne monte éternellement. Si les ours de Tesla abandonnaient et que ceux qui vendaient le stock s’arrêtaient, la valeur de Tesla chuterait. Les fabricants ne valent pas 23 fois leurs revenus. Pas sur cette planète. Mais qui a dit que Tesla, ou Musk, prévoyait de rester sur cette planète ?

Profitez de la course en stock Tesla. N’oubliez pas que lorsque tout le monde est à bord, il n’y a nulle part où aller que vers le bas. La loi de la gravité n’a pas été abrogée.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait une position longue sur AMZN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Juste à temps pour Halloween, il a une collection d’histoires COVID-19 sur la boutique Amazon Kindle. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.