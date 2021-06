la valeur des crypto-monnaies DKA augmente

Dans cet article, nous approfondissons la proposition de valeur présentée par le projet de crypto-monnaie dKargo (DKA). Au cours des dernières 48 heures, le prix du DKA a considérablement augmenté et, par conséquent, le volume des échanges de la pièce a augmenté de 92%.

Ce type d’intérêt pour la pièce dKargo signifie une vague de nouveaux investisseurs qui ont besoin d’aide pour comprendre ce qu’est le projet et quelles sont ses perspectives d’investissement. C’est là qu’Invezz entre en jeu. Faites défiler la page vers le bas pour découvrir les éléments clés que vous devez savoir sur la cryptographie avant d’investir, en commençant par les deux meilleurs endroits pour acheter des pièces DKA au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des pièces dKargo en ligne

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Si vous vous demandez où acheter des crypto-monnaies DKA rapidement et facilement, notre réponse est on ne peut plus catégorique : un courtier en crypto-monnaie fiable et peu coûteux.

Alors que certaines personnes aiment acheter leurs pièces via un échange décentralisé, nous pensons que les courtiers en crypto offrent la meilleure expérience pour la plupart des gens, leur permettant d’acheter, de vendre et d’échanger des pièces DKA avec des implications de coût minimales. . Voici nos deux meilleurs choix :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Inscrivez-vous instantanément avec AVATrade

Quelle est la devise dKargo ?

Basé à Singapour, il s’agit d’un projet de crypto-monnaie à croissance rapide qui fonctionne sur Ethereum, et DKA est son jeton natif. Exploitez la puissance de la technologie blockchain pour résoudre les problèmes de confiance entre les participants qui sont dispersés dans l’industrie de la logistique. Cela permet à dKargo d’établir un réseau logistique efficace basé sur la coopération, ce qui était auparavant considéré comme impossible.

L’industrie mondiale de la logistique vaut actuellement 15,5 milliards de dollars, et dKargo espère exploiter la valeur de cette industrie en pleine expansion, bénéficiant de la croissance du commerce électronique et du commerce transfrontalier.

Avec une offre maximale de 5 milliards de pièces DKA, le jeton utilitaire est utilisé comme système de récompense et fournisseur de services, et pour fournir des revenus d’intérêts et des paiements alternatifs. Il permet à l’ensemble de l’écosystème logistique dKargo de fonctionner correctement et peut être utilisé à des fins d’engagement afin d’obtenir une valeur ajoutée pour le détenteur du token.

Le projet crypto DKA a réussi à attirer l’attention de certains partenaires stratégiques majeurs, tels que Deleo, EasyGo, Klaytn et IOST.

Dois-je acheter la pièce dKargo ?

Si vous achetez la technologie exposée et l’histoire macro plus large de l’industrie de la logistique, alors dKargo crypto pourrait être une opportunité d’investissement à considérer sérieusement. Il semble avoir l’avantage du premier arrivé et est déjà en partenariat avec certains acteurs majeurs de l’industrie, et son action récente sur les prix est la preuve d’un sentiment de marché en constante appréciation.

Cependant, avec des altcoins comme celui-ci, il y a toujours des risques élevés. Il s’agit d’un projet de crypto-monnaie sérieux plutôt que d’une pièce de monnaie, il a donc une grande valeur fondamentale, bien qu’il soit difficile à quantifier exactement et que les effets de la volatilité soient inévitables. Assurez-vous simplement de faire vos propres recherches et les choses devraient bien se passer.

DKargo me rendra-t-il riche ?

C’est extrêmement improbable, bien que des choses plus étranges se soient produites dans l’espace crypto cette année; il suffit de demander à DOGE.

Prévision de prix dKargo

Notre prévision de prix DKA n’est pas claire pour le moment. Cependant, étant donné que le prix de dKargo a dépassé 0,65 $ en mars, il s’agit d’un projet qui a clairement un plafond élevé. La crypto-monnaie se négocie actuellement à environ 0,086 $, ce qui signifie qu’une poussée vers son plus haut historique, ce qui est tout à fait faisable, pourrait entraîner des gains colossaux pour les acheteurs d’aujourd’hui.

Avec une marge de croissance importante, nous sommes optimistes quant à la CAO pour le moment. Faites vos propres recherches et voyez si vous ressentez la même chose.

Pour en savoir plus sur le $ DKA et d’autres crypto-monnaies prometteuses, lisez nos dernières nouvelles pour notre avis.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent