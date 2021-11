La valeur des terrains au Royaume-Uni augmente alors que les développeurs se battent pour l’espace

Un certain nombre de facteurs contributifs font augmenter la valeur des terres à travers le Royaume-Uni. Quelles sont les perspectives dans les prochaines années pour les développeurs et les investisseurs ?

Le troisième trimestre de cette année a vu la valeur des terrains vierges augmenter de son taux trimestriel le plus élevé depuis 2010. L’augmentation était de 3,9%, selon une nouvelle analyse de Savills, tandis que la valeur des terrains des sites urbains a augmenté de 2,2%. Sur une base annuelle, les valeurs des sites entièrement nouveaux ont grimpé de 7,1 %, avec une croissance de la valeur des sites urbains de 5,7 %.

Cependant, le prix du foncier n’a pas connu la même hausse à Londres. La capitale a connu la tendance inverse, la valeur des terrains diminuant généralement depuis 2016. Au cours de l’année jusqu’en septembre 2021, la valeur des terrains résidentiels a diminué de -0,4% dans le centre de Londres et de -1,6% dans l’extérieur de Londres.

L’image est tout à fait différente pour les terrains de développement de bureaux, cependant. Grâce à une demande accrue et à une diminution des sites disponibles, ce secteur a vu ses valeurs augmenter ces derniers mois. Au cours du dernier semestre, le centre de Londres a vu la valeur des terrains à bureaux augmenter de 6,2 % et l’extérieur de Londres de 1,9 %.

Qu’est-ce qui fait grimper la valeur des terres régionales?

Il existe un certain nombre de tendances actuelles qui influencent la hausse de la valeur des terres observée dans les régions, selon Savills. L’activité immobilière a atteint des niveaux record, ainsi que la croissance des prix des logements, l’indice de Nationwide montrant une augmentation massive des prix des logements de 10 % au cours des 12 derniers mois.

Savills ajoute : « Les maisons neuves se vendent bien aussi, avec des ventes à terme et des taux de réservation élevés, soutenus par Help to Buy, bien que limité par le nombre de maisons disponibles. »

Il existe actuellement des niveaux élevés de concurrence dans toutes les tailles et tous les types de sites, selon le rapport. « Un solde net de 89 % des agents de développement de Savills a signalé une augmentation des niveaux d’offres au troisième trimestre 2021 par rapport aux niveaux normaux. En raison du niveau élevé de concurrence pour les sites, sur de nombreux marchés, les valeurs des offres ont largement dépassé les prix d’orientation.

Le consentement de planification causant des problèmes

Les constructeurs de maisons sont prêts à envisager un plus large éventail de sites en raison d’un manque de disponibilité, ajoute Savills. Cela inclut les grands développeurs qui recherchent des sites plus petits que ceux qu’ils envisagent normalement, et beaucoup recherchent également des terrains à différents endroits.

Un problème majeur que le rapport signale, que certains identifient comme le problème majeur empêchant la livraison de logements au Royaume-Uni en ce moment, est la planification.

« Moins de consentements, la lenteur de la prise de décision en matière de planification, les examens des plans locaux et les sites bloqués en raison de la neutralité nutritionnelle contribuent tous à la pénurie de sites », explique Savills. « Le nombre de consentements a diminué de -13% au cours de l’année jusqu’au deuxième trimestre 2021. »

« De plus, l’Inspection de la planification a pris 23 % de décisions de planification en moins au cours de l’année jusqu’en août 2021 par rapport à l’année précédente, et il faut en moyenne 23,9 semaines pour que les décisions soient prises. »

Comment tout cela va-t-il se dérouler ?

À moins que les choses ne changent radicalement avec le système de planification, il semble que ce côté du problème ne soit pas résolu rapidement. L’intensification de l’activité immobilière après la pandémie continuera également de jouer un rôle, faisant grimper les prix des logements et maintenant les transactions immobilières à un niveau relativement élevé.

Selon Savills, les pénuries mentionnées ci-dessus continueront de créer une inflation de la valeur des terres. Cependant, un gros obstacle auquel les développeurs sont confrontés en ce moment est les coûts de construction élevés. Les données du BCIS montrent que les coûts ont augmenté de 2,7% au cours des 12 derniers mois. Il prévoit également que ce chiffre passera à 6,9 % au cours de l’année à venir. Selon le rapport, il est possible que ces coûts croissants dépassent la croissance des prix des logements.

Ceci, ainsi que la fin de l’Aide à l’achat, « pourraient tous deux exercer une pression à la baisse sur les valeurs foncières à moyen terme ».

Savills conclut : « À plus long terme, l’augmentation des coûts de construction nécessaires pour atteindre le programme zéro net et l’atténuation environnementale sont susceptibles de supprimer la croissance de la valeur des terres. »