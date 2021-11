La valeur des valeurs | Critique de livre — Valeur(s) : Construire un monde meilleur pour tous par Mark Carney

C’est un livre très intéressant qui penche en fait vers les principes rawlsiens et ne soutient pas pleinement le capitalisme de marché sans entraves. Et ici, selon Carney, nous avons tous un rôle à jouer, qui inclut les gouvernements et les chefs d’entreprise.

Pour commencer, on peut dire qu’un livre qui nous demande de réévaluer le système de marché arrive à point nommé sur fond de plusieurs crises financières, de Covid et de la peur plus palpable du changement climatique et de ses répercussions. Il y a une grande différence entre la « valeur » dont nous parlons tous dans le secteur des entreprises et les « valeurs », qui remontent aux bases de la vie éthique. Et c’est ce dont parle Mark Carney dans son livre Value(s).

Le capitalisme fonctionne sur la base de la valeur, qui est le prix de tout produit ou service et se traduit finalement en profit. Les valeurs, quant à elles, font référence à des principes de base qui portent sur la société dans son ensemble. C’est davantage dans le domaine de l’éthique que nous devons valoriser notre environnement et suivre des pratiques qui aident tous ou du moins ne nuisent pas aux autres. L’avenir, selon Carney, serait que la « valeur » s’aligne sur les « valeurs » et non l’inverse, ce qui est le cas aujourd’hui.

C’est un livre très intéressant qui penche en fait vers les principes rawlsiens et ne soutient pas pleinement le capitalisme de marché sans entraves. Et ici, selon Carney, nous avons tous un rôle à jouer, qui inclut les gouvernements et les chefs d’entreprise.

Carney est mieux connu pour être le premier étranger à être nommé gouverneur de la Banque d’Angleterre, mais a un graphique de carrière très intéressant après avoir travaillé avec une banque d’investissement. Il y a donc une vision à 360 degrés sur le fonctionnement des économies, et en tant que chef de deux banques centrales, il a également vu comment fonctionnent les États. Aujourd’hui, il se consacre davantage à la propagation de l’investissement d’impact où la priorité est donnée aux « valeurs » sur la « valeur ».

Le livre est une combinaison d’économie de base et d’histoire économique avec beaucoup d’éthique. Parfois, cela peut ressembler à de la prédication, mais cela est probablement nécessaire car nous avons vu des systèmes s’effondrer en raison de l’absence de morale dans les affaires. La façon de penser actuelle est que dans un système de marché, tout se passe, tant que la « valeur » est créée. C’est pourquoi nous avons connu plusieurs crises, notamment dans le monde financier alors que les joueurs jouent avec le système. Il est intéressant de constater que les gens font plusieurs compromis au nom de la création de « valeur pour les actionnaires » qu’ils négligent le bien-être de leurs employés, de la société et de l’environnement. Certaines des répercussions ont déjà été observées.

De l’avis de l’auteur, Covid a été un tournant parce que quelque part tout le monde a réalisé l’importance de la vie et presque tous les gouvernements ont tourné leur attention vers sauver des vies, ce qui signifiait également dépenser plus pour les soins de santé et les problèmes connexes, ce qui devrait être ainsi. La santé avant l’économie est à juste titre la priorité. Mais nous devons nous demander en Inde : faisons-nous toujours cela car il y a eu plusieurs calamités chaque année, et nous les laissons passer sans aucune empathie. Quelque chose auquel nous devrions penser sérieusement. Il y a un certain espoir ici que les règles de base du contrat social qui ont été bouleversées par le marché ont commencé à revenir et, espérons-le, continueront.

Carney, dans ce livre plutôt exhaustif, ne cesse de répéter trois choses sur le marché, qui sont des mensonges qui ont été donnés comme excuses pour l’échec. Ces phrases sont « cette fois est différent », « les marchés ont toujours raison », et que « les marchés sont moraux », qui ne peuvent jamais être utilisés comme justifications pour les crises systémiques. Nous devons éviter ces perturbations mentales et changer notre façon de fonctionner.

Alors, que devrions-nous faire? Il dit que nous devrions revenir aux fondements des marchés que les économistes célèbres Adam Smith et Friedrich Hayek ont ​​épousés. Ils ont parlé de certaines croyances qui font partie du capital social hérité, qui fournit le cadre des marchés libres. Les valeurs et croyances communes que nous devons poursuivre maintenant sur la base de nos histoires de crises financières sont le dynamisme, la résilience, la durabilité, l’équité, la responsabilité, la solidarité et l’humilité. Ces principes de base sont explicites. Pour les chefs d’entreprise, son message est qu’ils doivent continuellement s’engager, expliquer et émouvoir à toutes les parties prenantes, y compris les clients, les collègues et la communauté. En bref, nous ne pouvons pas tenir les choses pour acquises et devons créer une solide base éthique de confiance.

On ne peut pas laisser les marchés résoudre nos problèmes car ce sont des constructions sociales qui sont déterminées par les règles de l’État et les valeurs de la société. Ces derniers déterminent les principes sur lesquels se créent les marchés. Ce ne devrait pas être l’inverse, où les marchés guident l’État et la société. Et c’est probablement une question à laquelle nous devrions réfléchir en Inde, surtout lorsque nous analysons plusieurs anomalies dans les politiques publiques au cours des deux dernières décennies. Nous avons besoin d’institutions indépendantes fortes pour permettre cet équilibre.

Et comme il est désormais impliqué dans l’impact investing, Carney souligne à juste titre qu’il faut rééquilibrer les composantes de la valeur des parties prenantes et calibrer progressivement les valeurs durables et financières. Les investisseurs stratégiques devraient placer leur argent là où les deux sont maximisés.

Madan Sabnavis est un économiste indépendant

Valeur(s) : Construire un monde meilleur pour tous

Marc Carney

Guillaume Collins

600 pp, 699 Rs

