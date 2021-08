La valeur d’Ethereum ($ ETH) dépassera celle de Bitcoin ($ BTC) ” d’ici cinq ans “, déclare le PDG du groupe deVere Crypto new media

in

Le PDG de la société de conseil financier indépendante deVere Group a révélé qu’il pensait que la valeur d’Ethereum dépasserait celle du bitcoin phare de la crypto-monnaie “d’ici cinq ans”, car il considère que l’ETH a plus d’utilité et de demande pour cela.

Tel que rapporté par CityAM, le PDG de deVere Group, Nigel Green, a écrit qu’Ethereum a surperformé le bitcoin et est en hausse de 240% jusqu’à présent cette année, “comparé à moins de 38% pour Bitcoin”, et a ajouté que l’ETH a “surperformé tous les autres actifs de référence dans le six premiers mois de l’année.

Le PDG a souligné deux facteurs clés qui, selon lui, seront à l’origine de la surperformance d’Ethereum par rapport à la crypto-monnaie phare. L’un est le “niveau plus élevé de potentiel d’utilisation réelle” de la crypto-monnaie en tant que “plate-forme de développement la plus demandée pour les contrats intelligents”, ce qui souligne que le réseau a de la valeur pour les développeurs et l’utilité financière, a-t-il déclaré.

Le second est l’enthousiasme des investisseurs concernant la prochaine mise à niveau majeure de la crypto-monnaie vers Ethereum 2.0, qui aidera le réseau à évoluer pour accueillir plus de transactions par seconde et le déplacera vers un algorithme de consensus de preuve de participation (PoS).

Green a également ajouté qu’il voit Ethereum avoir un avantage technologique sur BTC, déclarant :

En fin de compte, cela signifiera que sa valeur dépassera celle du Bitcoin – probablement d’ici cinq ans. Cela dit, je reste convaincu que Bitcoin atteindra, voire dépassera, son record historique de la mi-avril de 65 000 $ d’ici la fin de 2021.

Le PDG a ajouté qu’il y aura “des pics et des creux en cours de route”, mais pense que l’ascension d’Ethereum “au sommet du cryptovers semble imparable”.

Il convient de noter qu’à la fin de l’année dernière, le PDG a prédit que la hausse des prix du bitcoin se poursuivrait jusqu’à la fin de l’année. Le bitcoin a grimpé jusqu’en mai de cette année, lorsque son prix a atteint un nouveau record historique de près de 64 000 $.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Pixabay