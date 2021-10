La valeur du bien est-elle adéquate ?

19/10/2021

Le à 14:14 CEST

Après plusieurs années de baisse des achats de logements, nous vivons une renaissance dans ce domaine: il y a beaucoup de familles qui veulent acheter une maison ou un appartement pour arrêter de payer des loyers de plus en plus élevés, et pour cette raison elles se lancent dans l’aventure de obtenir une banque pour leur accorder une hypothèque. Une fois cet obstacle surmonté, un autre est le coût du bien : est-ce que celui-ci que j’ai aimé est bon marché, ou est-il cher ?

Tout ce qui influence le prix d’une maison

Caractéristiques et hauteur: par exemple, un salon double hauteur est plus cher qu’un salon traditionnel ; aussi si les chambres sont plus grandes que d’autres choix possibles. Et un dixième étage coûte généralement plus cher qu’un premier.L’emplacement: Il existe de nombreux nouveaux développements de construction avec des systèmes de transport médiocres et peu d’installations qui vendent des maisons et des appartements moins chers qu’ils ne coûteraient s’ils étaient situés au centre de la ville.Efficacité énergétique: En raison de l’impact des maisons sur l’environnement, si celle que vous aimez répond à toutes les normes, elle sera probablement un peu plus chère (bien que le coût soit ensuite réduit en payant beaucoup moins sur les factures).Services publics: mairies à proximité, centres de santé, instituts, commissariat ou caserne de pompiers… Tout influence.