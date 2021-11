La valeur du bitcoin est désormais plus du double du mcap combiné de JPMorgan Chase et Visa

Le mcap d’Ethereum à 538,44 milliards de dollars était également supérieur au mcap de JPMorgan Chase. (Image : Pexels.com)

L’adoption croissante de Bitcoin par les investisseurs et les gouvernements du monde entier a contribué à catapulter la valeur de Bitcoin à des niveaux stratosphériques dans un passé récent, à tel point qu’il a dominé près de 50% de la capitalisation boursière de 2,7 billions de dollars (mcap) de tous les cryptos combinés. Dans la catégorie des entreprises de services financiers, la capitalisation boursière actuelle de Bitcoin de 1,16 billion de dollars est en fait plus du double du mcap combiné des deux plus grandes sociétés de services financiers JPMorgan Chase et Visa. Selon les données de CompaniesMarketCap.com, les deux sociétés avaient un chiffre d’affaires combiné de 974,67 milliards de dollars, le mcap de JPMorgan Chase à 503,24 milliards de dollars et celui de Visa à 471,43 milliards de dollars, au moment du dépôt de ce rapport. Il est important de noter que le mcap d’Ethereum à 538,44 milliards de dollars était également supérieur au mcap de JPMorgan Chase.

Bien que les crypto-monnaies et les entreprises ne soient peut-être pas comparables, car les cryptos sont des systèmes logiciels peer-to-peer alors que ces dernières sont des entreprises à but lucratif, la monnaie numérique est théoriquement le neuvième plus grand actif de mcap dans le monde. Les actifs de CompaniesMarketCap comprenaient également des sociétés ouvertes, des métaux précieux comme l’or, des cryptos et des fonds négociés en bourse (ETF). Alors que l’or menait le décompte des actifs avec un mcap de 11,5 billions de dollars, Bitcoin était en avance sur d’autres entreprises comme Facebook (maintenant Meta), Berkshire Hathaway, Walmart, Samsung, etc.

Néanmoins, les autres grandes entreprises de la catégorie des services financiers après JPMorgan et Visa étaient Bank of America, Mastercard et PayPal avec des mcaps de 392 milliards de dollars, 339 milliards de dollars et 267 milliards de dollars respectivement. Bitcoin était passé de 60 000 $ le 18 octobre lorsque la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé le premier ETF Bitcoin Futures à près de 67 000 $ le 20 octobre. Cependant, il se négociait à moins de 62 000 $ au moment du dépôt de ce rapport, comme par données de CoinMarketCap. En 2021, Bitcoin a augmenté d’environ 129% par rapport à 29 087 $ le 1er janvier 2021.

Le saut a également été à travers les altcoins. Au cours des sept derniers jours, Solana a enregistré une croissance maximale de 33 parmi les 10 premiers cryptos, suivie de 26% de croissance de Polkadot et de 27% de hausse des prix de Binance Coin. Les pièces meme Dogecoin ont enregistré une décroissance de 0,89% tandis que Shiba Inu a diminué de près de 13%.

Les investissements dans des fonds et des actifs cryptographiques au cours de la troisième semaine d’octobre ont été enregistrés à 1,47 milliard de dollars alors que le total des actifs cryptographiques sous gestion (AUM) avait atteint un nouveau record de 79,2 milliards de dollars au cours de la semaine, selon les données partagées dans la gestion des actifs numériques. rapport hebdomadaire de la société CoinShares sur les flux de fonds d’actifs numériques. L’augmentation des investissements et des actifs sous gestion, selon le rapport, s’explique par la croissance record des prix du Bitcoin, l’approbation de l’ETF Bitcoin Futures et la liste suivante de deux produits d’investissement Bitcoin avec des entrées d’une valeur de 1,24 milliard de dollars.

