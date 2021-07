La valeur du bitcoin tombe en dessous de 33 000 $, mais les points d’information en chaîne lors de l’accumulation de BTC

in

Des signes d’accumulation de BTC commencent à apparaître car le hashrate du réseau augmente et les sorties de change augmentent en juillet.

Alors que les pressions exercées sur le marché par la suppression de la crypto-monnaie en Chine commencent à s’atténuer et que le hashrate du Bitcoin (BTC) commence donc à indiquer des signes de reprise, les commerçants se concentrent actuellement sur la valeur, mais le déblocage de cette semaine de plus de 550 millions de dollars valeur des actions GBTC de Grayscale.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que la première tendance à la baisse du BTC le 12 juillet s’est poursuivie dans l’après-midi, car la valeur du BTC est née en dessous des 33 000 $ de dégâts lorsque les ours ont pris la gestion du marché.

Les niveaux de gris ont attiré l’attention lundi lorsque de nombreux médias ont annoncé que la société avait déposé en public 3 déclarations d’enregistrement de type 10 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Cela porte à 5 le nombre de fiducies publiques gérées par Grayscale, les fiducies pour Bitcoin cash (BCH), Ethereum Classic (ETC) et Litecoin (LTC) se connectant aux fiducies précédemment déposées pour Bitcoin et Ether (ETH).

Le hashrate de Bitcoin montre des signes de reprise

La suppression par la Chine de l’exploitation minière de Bitcoin a entraîné une baisse de plus de 55% du hashrate du réseau, les mines BTC ayant cessé de fonctionner dans tout le pays et les opérations étant captives à l’étranger.

Selon un nouveau rapport de Glassnode, environ 29% de la puissance de hachage perdue est actuellement revenue en ligne en raison des mineurs chinois qui ont réussi à déplacer du matériel alors que “le matériel auparavant obsolète a été dépoussiéré et a trouvé un bail de remplacement sur la vie”.

Après près d’un mois de commerce des mineurs, la métrique de modification de la position nette des mineurs montre actuellement qu’ils sont de retour en mode d’accumulation, indiquant que «la pression côté vente revenant des mineurs hors ligne est surcompensée par l’accumulation par les mineurs opérationnels».

Une autre preuve d’une diminution des ventes peut être trouvée dans les informations sur les flux d’échange pour BTC, qui a vu une plus grande quantité de BTC retirée des échanges que déposée au cours des 2 dernières semaines.

En raison des sorties redoublées, le nombre de réserves de Bitcoin contrôlées sur tous les échanges a chuté de plus de 16 100 BTC entre le 28 juin et le 11 juillet.

D’un point de vue macro, plusieurs interprètent cela comme un développement optimiste pour Bitcoin, car les détenteurs de jetons semblent se retirer du BTC pour le placer dans un stockage à long terme, car le marché attend de réussir des mouvements vitaux plus élevés.

Les altcoins sont sous pression

Les altcoins dans leur ensemble ont connu des difficultés lundi, car le recul du BTC a entraîné une faiblesse sur le marché.

Alors que la vente s’intensifie dans l’après-midi, la valeur de l’éther (ETH) est tombée à 2 000 $ de dégâts lorsque les commerçants se sont précipités vers les sorties.

Alors que la majeure partie du marché était dans le rouge pour la journée, de nombreuses venues ont réussi à dépasser le bruit et à afficher des gains le 12 juillet, Metal (MTL) augmentant de dix-huit tandis que Revain (REV) , Stratis (STRAX) et Injective Protocol (INJ) ont obtenu un système à douze tons

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève actuellement à 1,354 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 45,5%.

