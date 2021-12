La valeur minimale d’un Bored Ape Yacht Club NFT équivaut déjà à celle d’un CryptoPunk

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La célèbre collection de singes emblématiques de Bored Ape Yacht Club a été réévaluée à un point tel que le spécimen le moins cher est au prix d’environ 52,3 ETH, très proche du coût du CryptoPunk le moins cher du marché.

Les NFT continuent de gagner en notoriété et l’une des collections les plus convoitées continue de grimper les rangs parmi les plus reconnues au sein de cet écosystème.

La valeur minimale de Bored Ape se rapproche déjà de celle de CryptoPunks

C’est le cas de Bored Ape Yacht Club, la collection emblématique de singes illustrés et commercialisés sous forme d’objets de collection numériques (NFT), devenus si convoités que la valeur minimale à payer pour un exemplaire est déjà supérieure à 52, 3 ETH, c’est-à-dire un peu plus d’environ 210 000 $ US.

Selon plusieurs rapports publiés aujourd’hui, le prix minimum pour une copie de la collection Bored Ape via OpenSea est déjà proche de la valeur la plus basse à payer pour un CryptoPunk, qui est estimé à environ 52,69 équivalent ETH à environ 212 000 USD.

Les objets de collection CryptoPunks et Bored Ape sont répertoriés comme les objets les plus convoités au sein de cet écosystème curieux, de sorte que les copies ont tendance à être vendues relativement facilement à des prix astronomiques, ce qui est généralement le cas sur les marchés secondaires où ces objets sont négociés à très bas prix. , profitant de l’essor et de la bonne réputation qu’ils ont au sein de leurs communautés respectives de followers.

Bored Ape Yacht Club ouvre un espace

Bien qu’elle n’ait pas autant d’antécédents que les emblématiques CryptoPunks, la collection Bored Ape Yacht Club a rapidement acquis une renommée et une bonne réputation. Ces spécimens sont sortis en avril de cette année et sont devenus l’un des NFT les plus chers du marché après la vente initiale épuisée le jour de l’ouverture.

Le fait de posséder un exemplaire de la collection Bored Ape rend les détenteurs membres exclusifs du Yacht Club, avec lesquels ils ont également accès à d’autres largages, ainsi qu’à de nouveaux NFT ou variantes de ceux déjà acquis et à l’accès à des événements privés organisés par le responsable.

Au-delà du monde numérique, Bored Ape Yacht Club a également noué d’importantes alliances avec des entités telles qu’Universal, Adidas, Punks Comic et Gmoney, afin de lancer à son tour d’autres produits et services associés à la collection.

Si le Bored Ape pourrait être entre les mains de collectionneurs bien familiarisés avec le secteur, il est à noter qu’il existe également des personnalités réputées qui ont été créditées de certains exemplaires ces derniers temps, dont le présentateur Jimmy Fallon, Stephen Curry et DJ Khaled.

