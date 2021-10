La valeur nette de 30 millions de livres sterling du prince William expliquée | Royale | Nouvelles

Avant de devenir un royal travaillant à temps plein pour la firme, le prince William travaillait dans l’armée et gagnait un salaire. Selon Forbes, son revenu annuel se situerait entre 50 000 et 55 000 £.

Il a commencé dans la Household Cavalry du régiment Blues and Royals en 2006 avant de rejoindre la Force de recherche et de sauvetage de la RAF en tant que pilote d’hélicoptère.

Il a démissionné en 2013.

En 2015, William a commencé un emploi civil en tant que pilote d’ambulance pour East Anglian Air Ambulance, où il a fait don de son salaire de 62 000 $ par an à une œuvre caritative.

Ses salaires n’ont pas fait de lui un millionnaire, mais plusieurs pots d’argent qu’il a hérités de sa famille l’ont fait.

Sa défunte mère, la princesse Diana, lui a laissé entre 10 et 20 millions de livres sterling qu’il a reçues en 2012 à l’âge de 30 ans, comme le rapporte le Telegraph.

L’arrière-grand-mère de William, la reine mère, lui a également laissé une énorme somme d’argent selon la BBC.

“Les princes William et Harry se partageraient environ 14 millions de livres sterling de la succession de leur arrière-grand-mère décédée”, a rapporté le réseau.

Grâce à son père Charles, le prince Harry reçoit également de l’argent du duché de Cornouailles.

Créé par Edouard III en 1337, il s’agit d’un portefeuille d’actifs qui revient toujours au « fils aîné survivant et héritier » du monarque.

Le prince Charles aurait reçu 24,6 millions de livres sterling entre mars 2018 et mars 2019, selon les documents financiers de Duché.

Le prince de Galles utilise ensuite cette somme pour financer toutes “activités publiques, caritatives et privées et celles de sa famille”, dont William et la duchesse Kate et leurs enfants, George, Charlotte et Louis, mais aussi, jadis, le Duc et Duchesse de Sussex.

Lorsque Charles deviendra roi, Guillaume recevra le duché.

La reine, qui vaut environ 350 millions de livres sterling, devrait également laisser une certaine somme d’argent à William dans son testament, ce qui le rendrait encore plus riche.

En tant que royal actif, William a droit à la subvention souveraine, qui est financée par les impôts publics.

Le voyage officiel de William et Kate au Moyen-Orient en 2019, par exemple, a coûté près de 74 000 £ payés par la subvention souveraine.

Enfin, lorsque William deviendra roi, il héritera de 72,5 millions de livres sterling supplémentaires (ce que vaut la monarchie britannique) comprenant des terres, des propriétés, des souvenirs et la Royal Art Collection.