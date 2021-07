La valeur nette de David Spade et le salaire « Bachelor in Paradise »

Bonne nouvelle, fans de Just Shoot Me (JE SAIS QUE VOUS ÊTES LÀ), David Spade intervient en tant qu’hôte de Bachelor in Paradise Saison 7. Quel est … un choix un peu étrange? Mais franchement, cela a beaucoup de sens étant donné qu’il est un superfan de Bachelor Nation. David co-anime l’émission avec Lil Jon, Titus Burgess et Lance Bass, et vous vous demandez peut-être avec désinvolture et / ou désespérément curieux de savoir ce qui est payé pour le concert. À déterminer, mais nous avons des théories convaincantes. Et de toute façon, David est déjà incroyablement riche grâce à son travail de comédien pendant des décennies, alors quelque chose nous dit qu’il héberge Bachelor in Paradise simplement parce qu’il aime troller la franchise. Ici, il se moque avec amour de tout cela en 2015 :

Et en 2019 :

Vraiment, l’homme est obsédé. Sur cette note, il est temps de plonger dans la valeur nette de David Spade et son chèque de paie Bachelor in Paradise !

Ce que nous savons du salaire « Bachelor in Paradise » de David Spade

ABC n’a pas exactement été transparent sur combien David, Lil Jon, Titus ou Lance sont payés pour intervenir en tant qu’hôtes – mais nous avons suffisamment de preuves pour faire une supposition éclairée. Et je pense qu’ils gagnent chacun environ 500 000 $ (peut-être un peu plus?) Pour la saison. Voici comment j’y suis arrivé :

Tout d’abord, nous connaissons les salaires du Bachelor et du Bachelorette ! Ils gagnent généralement entre 100 000 et 250 000 dollars par saison, mais gardez à l’esprit que ces pauvres âmes sont à peine célèbres lorsqu’elles participent à la série, alors que David est déjà un nom connu. En d’autres termes, je pense qu’il va certainement faire plus qu’un leader de franchise. On connaît aussi l’ancien salaire de Chris Harrison ! J’aurais gagné environ 8 millions de dollars par an, soit environ 2,6 millions de dollars par émission. Impressionnant, mais il est presque impossible que David et ses co-animateurs gagnent autant. Après tout, Chris a été l’hôte de Bachelor Nation pendant des années, et il a vraisemblablement commencé avec un salaire bien inférieur avant de négocier son chemin jusqu’à la comparaison de plusieurs millions. Les participants à l’émission gagnent « entre 7 000 et 15 000 dollars au total », selon Reality Steve, ce qui est certainement beaucoup pour partir en vacances, mais bien moins que ce à quoi on peut s’attendre pour David et ses co-animateurs.

SW ! En gardant à l’esprit tous ces FAITS, je pars avec l’estimation susmentionnée de 500 000 $. Si cela est exact, ABC paierait aux quatre hôtes environ 2 millions de dollars pour la saison – ce qui est proche de ce qu’ils ont payé Chris. C’est logique, non ?

La valeur nette actuelle de David est très, très élevée !

David Spade a une valeur nette de 60 millions de dollars selon Celebrity Net Worth, et a gagné la grande majorité de son argent grâce à la télévision et au cinéma, sans parler de son énorme portefeuille immobilier. En plus de Just Shoot Me (diffusé de 1997 à 2003), il a fait du doublage pour Beavis et Butthead et a joué un rôle principal dans Rules of Engagement – ​​pour lequel il a reçu 150 000 $ par épisode. (Remarque : si David a reçu 150 000 $ pour un seul épisode de Rules, vous feriez mieux de croire qu’il gagne plus pour BiP.)

Pendant ce temps, David a fait une tonne d’investissements immobiliers super intelligents qui ont augmenté sa valeur nette de millions. Ahem, voyons : en 2013, il a vendu une maison à Malibu pour 10,3 millions de dollars, il possède une maison de 2,3 millions de dollars à West Hollywood qu’il a achetée en 2020, et il a une magnifique maison à Beverly Hills qui vaut maintenant cinq fois ce qu’elle vaut. il l’a payé à l’origine (légitime, je l’ai acheté pour 4 millions de dollars et maintenant il vaut 20 millions de dollars).

Jetez un œil à l’intérieur de sa maison ci-dessous (veuillez noter l’arbre aléatoire), et n’oubliez pas que Bachelor in Paradise sort le 16 août !

