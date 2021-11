La valeur nette de la reine Elizabeth sera difficile à comprendre

Selon d’autres rapports, la reine possède également les fonds marins britanniques, une superficie de 2,6 millions d’hectares, la plaque continentale de la Grande-Bretagne, la tour de Londres, Hyde Park, Regent Street, toutes les mines d’Écosse, trois centres commerciaux, le plus gros diamant taillé au monde, un attelage de chevaux de course, une colonie de chauves-souris et deux jaguars noirs.

Le montant exact de sa valeur nette n’a pas été divulgué jusqu’à présent, en fait, on pense que le la reine essaie de cacher sa richesse puisqu’en février de cette année, The Guardian a révélé qu’en 1970 le monarque « Il a réussi à faire pression sur le gouvernement pour qu’il modifie un projet de loi afin de cacher au public sa richesse privée » honteuse « . »