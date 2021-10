La valeur nette de Tyson Fury et combien il a gagné du premier combat de Deontay Wilder, de la WWE, du livre et du contrat lucratif ESPN et Top Rank

in

Tyson Fury est l’un des plus grands noms de la boxe – et son salaire avant le très attendu combat de la trilogie Deontay Wilder le reflète.

Il a passé trois ans entre 2015 et 2018 hors du ring à la suite de problèmes de santé mentale très médiatisés et d’une interdiction de drogue antidatée.

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 9 octobre

Et depuis le retour de l’homme de 33 ans, sa fortune n’a cessé d’augmenter.

Fury aurait gagné modestement lors de ses deux premiers combats de retour – des victoires contre l’Albanais Sefer Seferi et l’Italien Francesco Pianeta en juin et août 2018 respectivement – ​​puis a augmenté ses gains lorsqu’il a combattu et fait match nul avec Wilder en décembre de la même année.

Dans les années qui ont suivi, le Britannique a engrangé de l’argent grâce à un match revanche de 2020 avec le Bronze Bomber qu’il a remporté, un passage à la WWE et un livre à succès.

Mais que vaut Fury maintenant et combien va-t-il gagner d’un combat de trilogie avec Wilder? talkSPORT.com jette un œil…

Valeur nette de Tyson Fury

Selon des informations parues dans The Sun, la valeur nette de Fury après sa victoire sur Wilder l’année dernière est estimée à environ 70 millions de livres sterling.

Le magazine Ring 2015 Fighter of the Year a remporté 2,3 millions de livres sterling lors de la première rencontre controversée avec Wilder à Los Angeles, ainsi qu’une réduction des droits à la carte.

Le résultat du combat de décembre 2018 a servi de tremplin à Fury alors qu’il décrochait un contrat de cinq combats avec ESPN et Top Rank d’une valeur estimée à 80 millions de livres sterling.

Fury devrait faire plus que Wilder lors de son troisième combat

Cet accord a encore deux combats – avec SportifGratuit prétendant que la troisième rencontre du Britannique avec Wilder sera un partage PPV 60-40 en faveur du champion du monde (22 millions de livres sterling).

Le Gypsy King a également fait des apparitions dans le monde de la WWE, faisant ses débuts en octobre 2019 lors d’un match contre Braun Strowman au WWE Crown Jewel. Il a gagné et aurait gagné 11,9 millions de livres sterling pour sa participation.

En novembre 2019, l’autobiographie de Fury, Behind the Mask, est sortie et a atteint la première place des ventes sur Amazon dans les 24 heures suivant sa sortie.

Tyson Fury contre Deontay Wilder

Le combat de la trilogie est prêt pour ce week-end, samedi 9 octobre.

Il se déroule au T-Mobile Arena à Las Vegas avec une salle comble de 20 000 fans qui seront présents.

L’undercard commencera à minuit, heure du Royaume-Uni, avec les promenades sur le ring de l’événement principal attendues entre 4h et 5h Dimanche matin.

Les titres poids lourds WBC et The Ring seront en jeu.

Joshua avait espéré affronter le vainqueur de Fury v Wilder 3 mais ses rêves d’unifier les titres des poids lourds l’année prochaine ont été laissés en lambeaux après avoir été surclassé par Usyk.

Usyk a été superbe contre AJ au Tottenham Hotspur Stadium et les deux s’affronteront probablement dans un match revanche au début de 2022.

Fury vs Wilder 3: Conte de la bande

Fureur – Plus sauvage

Nationalité : britannique – américaine

Âge : 33 – 35 ans

Hauteur : 6 pi 9 – 6 pi 7

Position : Orthodoxe – Orthodoxe

Portée : 85 pouces – 83 pouces

Fiche : 30-0-1 – 42-1-1

KO : 21 – 41

Tours : 193 – 150

Débuts : 08/12/2013 – 22/10/2009

Surnom : Gypsy King – Bombardier de bronze