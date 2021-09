La valeur nette déclarée actuelle de R. Kelly pourrait vous faire faire une double prise

Bien qu’il ait écrit des centaines de chansons pour d’autres artistes et qu’il ait son propre catalogue de musique à succès, le chanteur de R&B en disgrâce R. Kelly serait fauché. Celebrity Net Worth a récemment mis à jour la page de Kelly qui répertorie les actifs à un montant négatif de 2 millions de dollars. Sa valeur nette, ou son absence, est un sujet très tendance sur les réseaux sociaux en ce moment.

42 Dugg a posté une vidéo se montrant en train de rire du malheur de Kelly. D’autres ont emboîté le pas. Le chanteur de “I Believe I Can Fly” est actuellement au milieu de l’une des nombreuses affaires pénales dans lesquelles lui et son équipe tentent de défendre des allégations de trafic sexuel et d’abus sexuels. Il attend actuellement le verdict de son procès criminel à Brooklyn.

TMZ rapporte que Celebrity Net Worth a trouvé le chiffre à partir des propres comparutions de Kelly devant le tribunal. Le chanteur a déclaré à un juge qu’il devait à l’IRS près de 2 millions de dollars. À l’époque, il demandait à être libéré d’une prison de l’Illinois sous surveillance surveillée et a cité la dette de l’IRS comme raison pour laquelle il ne serait pas un risque de fuite. Un juge a rejeté sa demande.

Le média a contacté l’équipe juridique de Kelly pour voir s’ils travaillaient sur son cas à titre gracieux ou si Kelly payait pour leurs services. TMZ dit que son équipe juridique n’a pas encore répondu.

Kelly a été ouvert sur ses difficultés financières dans le passé. Lors d’une interview en 2019 avec Gayle King de CBS This Morning, il a affirmé que la première fois qu’il était allé seul à la banque, c’était à l’âge de 53 ans. Son voyage à la banque a eu lieu après avoir appris qu’il n’avait que 350 000 $ dans son Compte.

L’histoire de la banque était la façon dont Kelly tentait d’expliquer pourquoi il ne pouvait pas payer ses 100 000 $ de son arrestation et devait à son ex-femme près de 200 000 $ en pension alimentaire pour enfants à l’époque. Kelly dit qu’il a été abusé. “Tant de gens ont volé mon argent”, a-t-il déclaré à King. “Les gens étaient connectés à mon compte. Je suis allé seul pour la première fois dans une Bank of America. Je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas ce qui se passait… il y a trois semaines à un mois. Parce que j’étais tellement fatigué de ne pas savoir où était mon argent, où était mon édition.”