La valeur nette et le salaire de Ben Affleck

Tout comme le phénix littéral tatoué sur son dos, Ben Affleck renaît des cendres de sa relation avec Ana de Armas et sort maintenant avec Jennifer Lopez pour le deuxième tour. Et leur ambiance, si vous ne l’avez pas déjà remarqué, est mieux décrite comme une soif avec un côté de richesse dégoulinante.

Ces deux-là viennent de passer de luxueuses vacances en Europe pour le 52e anniversaire de Jennifer, où ils ont essentiellement passé leur temps à se détendre sur un immense yacht privé et à recréer CETTE scène de la vidéo “Jenny from the Block”. Pendant ce temps, Ben a dépensé des milliers de dollars en cadeau pour Jen, et apparemment maintenant ils cherchent à emménager ensemble… potentiellement dans un manoir de 65 millions de dollars. Avec une valeur nette de 400 millions de dollars, ce genre de dépenses est NBD pour J.Lo, et on peut en dire autant de Ben. Faisons un plongeon rafraîchissant dans la valeur nette de Ben Affleck très rapidement.

Ben Affleck gagne jusqu’à 15 millions de dollars par film

Notre mec Ben a joué dans une tonne de films au fil des ans, et il a gagné une tonne d’argent en cours de route. Mais selon Celebrity Net Worth, son plus gros salaire est venu en 2003 pour – lol – le film littéral Paycheck, pour lequel il a gagné 15 millions de dollars. J’ironise.

D’autres moments notables sans chèque de paie ? Ben a gagné 6 millions de dollars pour Reindeer Games, 10 millions de dollars pour Changing Lanes et The Sum of All Fears, et – parce que vous savez que vous vous posez la question – 12,5 millions de dollars pour le chef-d’œuvre criminel connu sous le nom de Gigli.

Pendant ce temps, Goodwill Hunting – le film qui a lancé la carrière de Ben – était l’un de ses plus petits chèques de paie. Mais c’était quand même assez gros. Voici ce qu’il a dit au Boston Magazine en 2013 :

“Je me souviens qu’il était imprimé dans le Daily Variety que nous allions obtenir 600 000 $ dessus. Nous n’avions pas de crédit, alors nous sommes allés louer cette maison qui coûtait 3 000 $ par mois, et nous avons utilisé une copie du Daily Variety pour obtenir l’endroit. J’étais comme, ‘Je n’ai pas de crédit, mais c’est qui nous sommes.’ Et le propriétaire m’a dit : ‘Très bien, bien sûr.’ Nous pensions que 600 000 $ pourraient prendre soin de nous pendant 20 ans, alors nous avons loué des appartements plus beaux et chacun a acheté des Jeep Cherokees. Et nous avons été complètement fauchés en un an. “

Kay, mais qu’en est-il de Batman ?

Le salaire exact de Ben à Batman n’a pas été révélé, mais selon Forbes, il a reçu “un énorme salaire” pour Dawn of Justice, ce qui lui a permis de gagner 35 millions de dollars en 2014.

Ben Can Def s’offre une maison de 65 millions de dollars

Pour être honnête, ce n’est même pas si loin de sa fourchette de prix actuelle de l’immobilier. Ben et son ex-femme Jennifer Garner ont laissé tomber 17,55 millions de dollars sur une maison en 2009 et l’ont retournée pour 32 millions de dollars en 2019 (Adam Levine était l’acheteur), puis Ben s’est acheté une maison de 19 millions de dollars dans le même quartier. 2018. Alors oui, il a à 100% les moyens d’un manoir de 65 millions de dollars, ce n’est vraiment pas un gros problème.

Il a gagné 55 millions de dollars en 2020

Comme… pendant la pandémie. Ce salaire a placé Ben sur la liste des revenus des 100 célébrités de Forbes au n ° 37, avec le rapport de sortie, “Il a perçu des salaires à huit chiffres pour les films à venir, le thriller médiéval The Last Duel et le film d’action Hypnotic.”

Alors, quelle est la valeur nette totale de Ben Affleck ?

Ce serait 150 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. Et si cela ressemble à une “petite” somme compte tenu de ce que Ben gagne par film, n’oubliez pas qu’il a une tonne de dépenses, de frais généraux et d’impôts – ces 150 millions de dollars sont ce qu’il reste à la banque après que Ben ait dépensé son chemin à travers tous ses chèques de paie. En d’autres termes, ce n’est qu’une infime fraction de ce qu’il a gagné au fil des ans. Écouter! Officiellement! Soufflé !

