La valeur nette et le salaire de Machine Gun Kelly

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, nous sommes en 2002, la chanson la plus populaire à la radio est “Sk8r Boi”, et vous venez de vous disputer avec votre mère parce qu’elle refuse de vous emmener au centre commercial pour que vous puissiez acheter quelques boucles d’oreilles épingles à nourrice Hot Topic. Ou du moins, c’est là où j’en suis mentalement maintenant que Travis Barker de Blink 182 est à nouveau une liste A et ici en train de faire des chansons pop punk avec Machine Gun Kelly.

MGK vient de sortir son nouveau single “papercuts” avec Travis, et ça… va dur. Tout comme la carrière de Machine Gun Kelly en général, tbh. Ce mec a parcouru un long chemin depuis ses jours de querelle avec Eminem, et maintenant il est occupé à sortir avec Megan Fox, à jouer dans un tas de films qu’il refuse de promouvoir et à laisser tomber la bande originale de notre été angoissé.

Mais des questions demeurent. Comme, combien d’argent, exactement, Machine Gun Kelly a-t-il gagné depuis qu’il est devenu quelqu’un qui fait les gros titres presque tous les jours et qui est ami avec les Kardashian ? Euh. Une putain de tonne. Nous y allons, mais d’abord, je demande à tout le monde d’écouter ceci et de voyager dans le temps vers une époque plus simple où vous avez peut-être possédé ou non une chaîne de portefeuilles :

* La plupart * de l’argent de Machine Gun Kelly vient de la musique

Machine Gun Kelly a commencé sa carrière en sortant des mixtapes, et il a explosé si vite qu’il a fini par signer avec Bad Boy Records et sortir son premier album studio Lace Up. MGK a sorti trois albums depuis (General Admission, Bloom et Tickets to My Downfall) et est sur le point de sortir un quatrième intitulé Born with Horns.

Le passage de MGK du rap au pop punk a apparemment été un succès, car Tickets to My Downfall a fait * étonnamment * bien dans les charts. Comme dans, les chansons de celui-ci occupaient la moitié des places dans le palmarès Hot Alternative Songs de Billboard, “My Ex’s Best Friend” étant particulièrement populaire. Apparemment, une tonne de personnes ont téléchargé sa musique – comme, selon la Recording Industry Association of America, MGK a vendu 11,5 millions d’unités certifiées de singles numériques.

Mais il agit aussi !

Je ne peux pas imaginer que Machine Gun Kelly ait gagné trop d’argent avec sa carrière d’acteur, car il a tendance à jouer des rôles plus petits et à jouer dans des films plus petits. Mais quand même, chaque chèque de paie compte. Certaines choses dans lesquelles vous l’avez peut-être vu? Beyond the Lights, Nerve, Bird Box, The Dirt et – ah oui – Midnight in the Switchgrass, le film qu’il a critiqué sur Twitter :

Je ne peux pas oublier les avenants de MGK

Les avenants et le sponcon sont deux moyens majeurs pour les célébrités de gagner de l’argent en ces temps sombres, et Machine Gun Kelly a réussi à conclure des accords assez sophistiqués avec Reebok et Young & Reckless. MGK a fait la promotion de la sneaker Club C pour Reebok, que, franchement, j’achèterai immédiatement :

La valeur nette totale de Machine Gun Kelly ?

Ce serait 10 millions de dollars occasionnels, selon Celebrity Net Worth. Et nous pouvons aller de l’avant et supposer que ce nombre ne fera qu’augmenter, ne serait-ce que pour le nombre de fois de suite que j’ai diffusé des “coupures de papier” aujourd’hui seul, à l’aide. Quoi qu’il en soit, oui, MGK gagne vraiment assez pour se permettre les 30 000 $ / mois d’Airbnb que lui et Megan Fox louent ensemble à Sherman Oaks – qui comprend une piscine, un terrain de basket, un spa et des tonnes d’endroits sympas pour organiser des pré-prix afficher les photos Instagram :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

