La valeur nette présumée de R. Kelly de 2 millions de dollars négatifs suscite une moquerie

R. Kelly est si profondément dans le rouge, que beaucoup de gens prétendent être plus riches que lui – c’est-à-dire si vous croyez l’estimation d’un site de sa valeur nette … qui la considère comme négative.

À un moment donné cette année, Celebrity Net Worth a mis à jour la page de R. Kelly pour répertorier la valeur globale de ses actifs à moins de 2 millions de dollars … quelque chose qu’Internet semble avoir compris au cours des derniers jours environ, y compris un 42 Dugg – qui hurlait sur les nouvelles.

Il a posté une vidéo se montrant en train de ricaner avec ses copains, alors qu’ils enregistraient différents articles (tous retournant à CNW) faisant état des derniers numéros présumés de Kelly.

Idem pour le reste de Twitter … dont les utilisateurs publient des blagues sur le fait qu’ils sont techniquement plus riches que l’ancienne icône du R&B – qui est au milieu de plusieurs affaires pénales, ainsi que d’une qui est sur le point de conclure, les délibérations du jury ayant officiellement commencé.

42 Dugg et Est Gee faisant le clown R.Kelly net Worth 👀 pic.twitter.com/69wIwPrGev – Way 2 Sexy (@Splashystackss) 24 septembre 2021 @Splashystackss

Quant à savoir comment Celebrity Net Worth a atterri sur le chiffre de -2 millions de dollars … il semble qu’ils citent simplement une histoire que nous avons cassée l’année dernière – dans laquelle R. Kelly a dit à un juge, via des documents judiciaires, qu’il devait à l’oncle Sam près de 2 millions de dollars dans les arriérés d’impôts … qu’il a cité comme raison pour laquelle il ne serait pas un risque de fuite s’il était libéré sous caution. Le tribunal l’a abattu… il est resté en détention depuis.

Maintenant, que R. Kelly ait ou non une valeur nette négative est une pure spéculation – mais une chose est sûre … le gars semble être à court d’argent, et apparemment depuis des années maintenant. Il l’a révélé lui-même dans une chanson en 2018 … se disant “cassé”.

Bien sûr, il a eu du mal sur le plan commercial avant même la diffusion de “Surviving R. Kelly” … car différentes plateformes de streaming ont supprimé sa musique et plusieurs lieux ont refusé de le réserver pour des concerts. Et, avec l’ajout d’un groupe d’avocats qui vont et viennent depuis au moins 2 ans maintenant… vous ne pouvez qu’imaginer les factures juridiques qu’il a accumulées.

En parlant d’avocats, nous avons contacté sa troupe actuelle pour voir s’ils s’occupent de cette affaire Brooklyn pro bono, ou s’il y a un paiement qui sera dû. Aucun mot de retour pour le moment.