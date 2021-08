Zcash (ZEC)

La valeur totale des pools protégés par Zcash atteint un nouvel ATH supérieur à 850 000 ZEC

Les utilisateurs de Zcash stockent de plus en plus de leurs jetons ZEC dans des pools protégés.

Dépassant le niveau record du début de l’année d’un peu plus de 700 000, la valeur totale de la piscine protégée a maintenant atteint un nouveau sommet supérieur à 850 000 ZEC. Après avoir connu un recul au premier semestre de l’année, il a repris sa tendance à la hausse en juillet.

waouh ! Le nombre total de Zcash stockés dans le pool blindé vient de dépasser l’ATH précédent, au nord de 850 000 $ ZEC samedi. pic.twitter.com/mWH8xsjDcP – Josh Swihart (@jswihart) 23 août 2021

Les transactions Zcash au fil du temps sont également à la hausse, le nombre de transactions sur 24 heures se classant dans le top 15, selon Zcash Metrics. Les transactions Zcash protégées ont également augmenté régulièrement depuis 2019. Au deuxième trimestre, plus de 520 000 transactions totales ont été enregistrées sur la blockchain.

La crypto-monnaie axée sur la confidentialité fournit un transfert de valeur anonyme à l’aide de la cryptographie zk-SNARKs à connaissance nulle. Il offre en outre la possibilité que les transactions soient soit protégées, ce qui les rend complètement anonymes, soit transparentes, afin qu’elles soient visibles sur la blockchain Zcash.

Son jeton ZEC se négocie actuellement à 163 $, en hausse de 187 % depuis le début de l’année, en baisse de 95 % par rapport à son sommet historique d’il y a 5 ans, selon CoinGecko.

Zcash verse une partie de ses récompenses en bloc pour financer le développement du protocole en tant que « récompense du fondateur ». Actuellement, il attribue la récompense du fondateur à Electric Coin Company et à la Fondation Zcash, qui développent et gèrent le protocole.

Comme nous l’avons signalé, le PDG d’Electric Coin Company et fondateur de Zcash, Zooko Wilcox, a proposé de passer à un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS), moins énergivore que la preuve de travail (PoW), comme Ethereum. ETH -2,30% Ethereum / USD ETHUSD 3 240,40 $

« Bien qu’il y en ait beaucoup qui préfèrent le PoW, je pense que le PoS rendrait ZEC plus précieux pour plus de gens ! Les avantages sont considérables et dépassent de loin les inconvénients et les risques », a-t-il déclaré à l’époque.

