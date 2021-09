La valeur totale verrouillée dans Defi approche les 200 milliards de dollars, les projets non-Ethereum obtiennent Steam

in

Au moment de la rédaction de cet article, la valeur verrouillée totale (TVL) dans la finance décentralisée (defi) est d’environ 176 milliards de dollars sur diverses blockchains telles que Ethereum, Binance, Terra, Polygon, Solana et Avalanche. Alors qu’Ethereum contrôle 130 milliards de dollars du total total bloqué, une multitude d’autres chaînes de blocs alimentées par défi continuent de voir les TVL augmenter régulièrement.

Valeur totale verrouillée sur toutes les blockchains conformes à Defi

La valeur verrouillée totale (TVL) en défi aujourd’hui a augmenté à 176,9 milliards de dollars avec une variation de 1,07% au cours des dernières 24 heures, selon les statistiques de defillama.com. Le TVL s’est régulièrement rapproché de la zone des 200 milliards de dollars et aujourd’hui Uniswap a une domination de 3% parmi la variété des applications de défi. L’application defi Aave est au prix de 16,04 milliards de dollars et Curve capte 13,92 milliards de dollars aujourd’hui, car la plupart des TVL sont verrouillées dans l’application renforcée par la chaîne Ethereum.

Valeur totale bloquée dans toutes les chaînes, selon les statistiques defillama.com pour dimanche.

Cependant, plusieurs autres réseaux ont contribué des milliards au total defi TVL. Alors qu’Ethereum (ETH) représente environ 130,07 milliards de dollars dimanche, Binance Smart Chain (BSC) représente environ 19,05 milliards de dollars de TVL. Il est suivi de Terra (7,84 G$), Polygon (5,34 G$), Solana (4,3 G$), Avalanche (2,36 G$) et Klaytn (1,29 G$). La dernière version de la solution de mise à l’échelle du réseau principal Arbitrum pour Ethereum compte environ 2 343 531 $ de lignes TV dimanche.

Valeur totale bloquée dans toutes les chaînes, selon les statistiques de defillama.com.

En ce qui concerne les plates-formes d’échange décentralisées (dex), Curve a le plus de TVL actuellement à 13,92 milliards de dollars, suivi de Pancakeswap alimenté par BSC avec 5,94 milliards de dollars et Uniswap a 5, 3 milliards de TVL. Pour la seule chaîne Ethereum, parmi 16 plates-formes dex différentes, les statistiques dex de Dune Analytics montrent qu’il y a eu 19 milliards de dollars d’échanges mondiaux au cours des sept derniers jours. 2,24 milliards de dollars en 24 heures et Uniswap contrôle 69,2% de tout le volume dex sur 16 plateformes dex.

Top Dex d’Uniswap Still Ethereum, les adresses de défi uniques atteignent 3,3 millions

Les statistiques sur sept jours montrent qu’Uniswap a négocié environ 12 952 621 793 $ dans le commerce mondial. 88% du volume provient directement des applications dex, mais le reste du volume (11,7%) est acheminé via des agrégateurs dex tels que 1 pouce, 0x API, Matcha et Paraswap. Le nombre d’utilisateurs défi ou d’adresses uniques dans les applications défi basées sur Ethereum est de 3,3 millions. Les principales applications de prêt d’aujourd’hui incluent des plateformes telles que Aave, Compound, Anchor, Venus et Cream Finance, respectivement.

Le nombre total d’adresses defi uniques basées sur Ethereum est de plus de 3,3 millions le dimanche 5 septembre 2021.

En ce qui concerne les classements basés sur les performances de TVL sur defillama.com, Convex Finance prend la première place dimanche. Ils sont suivis par Yearn Finance, Alpaca Finance, Tramos et Autofarm. Le plus gros actif défi en termes de TVL est le bitcoin enveloppé (WBTC) avec 10,05 milliards de dollars bloqués. Le deuxième actif défi est le hbtc (HBTC) avec 1,74 milliard de dollars et le miroir (MIR) avec 1,01 milliard de dollars.

Que pensez-vous de la croissance de defi TVL sur différentes blockchains ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

