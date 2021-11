La valeur totale verrouillée (TVL) sur la deuxième couche d’Ethereum a atteint un nouveau record historique

La valeur totale bloquée (TVL) sur les réseaux de couche 2 d’Ethereum a atteint un nouveau record historique. Parce que les frais de transaction de la couche principale d’Ethereum ne cessent d’augmenter, ce qui a entraîné une nouvelle adoption du réseau.

De plus, la deuxième couche d’Ethereum offre un débit de transaction beaucoup plus élevé et des taux de transaction plus faibles. Cette couche 2 du réseau a connu une forte croissance au cours du mois de novembre. De la même manière, ce mois-ci a connu les taux de transaction les plus élevés de l’histoire du réseau principal Ethereum.

Au cours des six derniers mois, la valeur verrouillée totale de la couche 2 d’Ethereum est passée de 522 millions de dollars à plus de 6,167 millions de dollars. Source : L2beat

Arbitrum, l’un des rollups les plus utilisés, contient la plus grande part du marché de la couche 2 d’Ethereum avec 2,67 milliards de dollars, soit environ 43,55 % du total des dollars bloqués.

En pratique, un « rollup » fonctionne en regroupant différentes transactions sur le réseau Ethereum en une seule opération. Cela signifie qu’il est possible, au sein d’un même bloc, de regrouper le plus grand nombre de transactions. Faire une diminution considérable des coûts de commission de transaction est atteint. De cette façon, les taux de transaction réseau par seconde (TPS) sont augmentés.

De plus, les frais de transaction moyens sur le réseau Ethereum sont actuellement d’environ 40 à 50 $, selon Bitinfocharts. Le 9 novembre, les taux ont atteint le deuxième plus haut niveau de l’histoire, passant à 63 $. Les taux moyens ont augmenté de 2 180 % depuis l’an dernier.

La deuxième couche du réseau Ethereum

La deuxième couche du réseau Ethereum vise à résoudre le problème de la mauvaise évolutivité du réseau principal. Cette deuxième couche du réseau permet d’optimiser plus efficacement les transactions effectuées sur le réseau principal. Et en conséquence, cela atténue la congestion sur la Blockchain Ethereum.

De plus, des solutions de deuxième couche ont commencé à être mises en œuvre en raison de la forte augmentation des frais de transaction dans la couche de base du réseau Ethereum. Ces solutions fonctionnent en déléguant le traitement de la Blockchain principale à sa propre Blockchain secondaire, y traitant les transactions, avant d’établir les soldes finaux sur le réseau de couche de base principal.

Des solutions de deuxième couche comme Arbitrum. Ils offrent une alternative d’évolutivité peu coûteuse afin que les échanges et les applications décentralisés puissent utiliser le réseau Ethereum à faible coût. Actuellement, les prix des transactions sur le réseau Ethereum continuent d’augmenter. Par conséquent, l’écosystème de deuxième couche de cette Blockchain gagne rapidement en popularité.

Binance s’intègre à Arbitrum One et ouvre des dépôts sur le réseau Layer 2 ETH

Le populaire échange de crypto-monnaie Binance a annoncé vendredi 19 novembre avoir intégré le réseau Ethereum de couche 2 développé par Offchain Labs dans sa plate-forme « Arbitrum One ».

L’intégration annoncée par Binance sur sa page principale, ne fonctionne pour le moment que pour les dépôts Ethereum (ETH). Ce qui signifie que les utilisateurs de Binance peuvent désormais déposer directement leurs fonds sur l’échange via Arbitrum One.

Binance autorisera également les retraits sur la plateforme Arbitrum à une date ultérieure, a indiqué la bourse, sans spécifier de date précise. Une fois cette option activée, les utilisateurs de Binance pourront retirer leurs fonds sur Arbitrum plus rapidement et à un coût beaucoup moins élevé.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport