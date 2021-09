La valeur verrouillée dans DeFi continue d’augmenter. Red Solana pousse comme de la mousse

Après un sommet historique de 189,49 milliards de dollars de valeur verrouillée totale (TVL) sur DeFi, une correction a commencé; Mais maintenant, il semble que nous verrons de nouveaux records alors que des réseaux comme Solana et Polygon favorisent un nouvel élan.

Au moment d’écrire ces lignes, le TVL est de 183 940 millions de dollars, en légère augmentation de 1,10 % au cours des dernières 24 heures.

Sur ce total, 7,82% est apporté par la plateforme de prêt AAVE, actuel leader dans l’espace DeFi, grâce à un TVL de 14 390 millions de dollars.

En 2e position on retrouve Curve, avec un TVL de 13 610 millions de dollars. Curve est un AMM spécialement conçu pour le trading de stablecoin.

InstaDapp, Compound et MakerDAO sont respectivement 3e, 4e et 5e.

Pour le moment, le TOP 10 reste dominé par les applications qui fonctionnent au sein d’Ethereum. Cependant, Polygon est devenu la meilleure alternative de réseau de 2ème couche (AAVE et Curve l’utilisent déjà), et Solana se rapproche de plus en plus du sommet, avec DeFi Saber (SBR), qui a augmenté de près de 100% au cours des 7 dernières jours, réussissant à occuper la position 13 dans le classement.

Valeur totale verrouillée dans les applications DeFi et TOP 5. Source : DeFiLlama.

Solana devient le 3ème plus grand réseau DeFi en valeur verrouillée

La dernière hausse de la valeur verrouillée de DeFi est principalement due à la forte croissance du réseau Solana.

Ce n’est qu’au cours des 7 derniers jours que la TVL du réseau a augmenté de 50% en TVL, tandis qu’au cours des 30 derniers jours, la croissance a été de 400%.

Le TVL de la blockchain solana monte en flèche de 400% en 30 jours. Source : DeFiLlama.

Désormais, la blockchain Solana est la 3ème plus grande parmi les Defi, juste après Ethereum et Binance Smart Chain.

TOP 5 des réseaux DeFi. Solana grimpe à la 3e place. Source : DeFiLlama.

Le jeton natif du réseau Solana (SOL) a grandement profité de toute cette croissance, réussissant à augmenter jusqu’à 877% lors de la dernière poussée qu’il a effectuée.

Au cours de la semaine en cours, le prix du SOL se corrige et la baisse pourrait bien s’étendre un peu plus loin pour obtenir un recul sain.

Quoi qu’il en soit, la tendance est sans aucun doute haussière, donc parier contre ce n’est pas une très bonne idée.

La grande escalade vers le haut de ce réseau est due à l’afflux croissant de capitaux vers les produits d’investissement à Solana, qui à son tour montre un intérêt important de la part des institutions.

Selon la dernière édition du Digital Asset Fund Flows Weekly de CoinShares, les produits d’investissement de Solana ont représenté 86,6% des entrées totales dans les produits d’investissement en crypto-monnaie, au cours de la semaine du 6 au 10 septembre.

Les principaux jetons DeFi sont tous verts

Alors que le positivisme se répand dans l’écosystème d’applications décentralisé, les principaux jetons s’en sortent plutôt bien.

UNI de l’échange décentralisé Uniswap, accumule un gain de 11,07% au cours des 7 derniers jours.

Terra, natif de la blockchain spécialisée dans les stablecoins, a augmenté de 19,71 % au cours des 7 derniers jours.

Chainlink n’a pas manqué la fête non plus, enregistrant un gain de 13,84 % au cours de la même période.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

