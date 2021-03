La Vall d’Hebron trouve un traitement efficace contre la fibromyalgie

Le service de rhumatologie de Hôpital Vall d’Hebron de Barcelone ont montré à travers l’étude «Fibrowalk» l’efficacité d’un traitement multicomposant pour les patients fibromyalgie, basé sur l’éducation en neurosciences de la douleur, le exercer, thérapie cognitivo-comportementale et «pleine conscience», a rapporté dans un communiqué ce jeudi.

La revue « Journal of Clinical Medicine » a publié les résultats qui ont montré que, en général, cette approche à plusieurs composants, ajoutée au traitement habituel -médicaments et les directives minimales d’éducation et d’exercice- est « nettement plus efficace » que juste le traitement habituel pour ces personnes.

La fibromyalgie est une maladie caractérisée par une douleur chronique, notamment au niveau des muscles et des articulations, et a «un fort impact» sur les activités de la vie quotidienne.

Actuellement, cette maladie affecte environ 2% de la population – principalement des femmes -, représente une charge importante pour le système de santé dans de nombreux pays et répond «très peu» au traitement de la toxicomanie.

Par conséquent, pour les chercheurs, démontrer l’efficacité d’un traitement non pharmacologique combiné pour ces patients est « une étape très importante » afin d’atténuer l’impact de la maladie.

La fibromyalgie étant une maladie multidimensionnelle complexe, elle implique une grande variété de facteurs prédisposants. Les résultats de l’étude recommandent une approche multi-composants, combinant traitements pharmacologiques et non pharmacologiques.

Une partie du traitement non pharmacologique que cette étude envisage est le soi-disant ‘insensé’, une pratique qui consiste à «porter toute son attention sur le moment présent, sans juger», à mettre de côté les inquiétudes sur des choses qui se sont produites ou qui pourraient se produire dans le futur.

L’équipe de la Vall d’Hebron trouve un traitement efficace combiné à la pratique de sport, ainsi qu’avec le éducation en neurosciences de la douleur -qui aide le patient à comprendre son état actuel et lui enseigne des stratégies pour gérer la douleur-, et le thérapie cognitivo-comportementale -un type de psychothérapie dans lequel le patient travaille avec un psychologue sur plusieurs séances.