La valorisation attrayante et les catalyseurs positifs de PENN Stock en font un achat

Penn National (NASDAQ:PENN) a généré des bénéfices au cours de chacun des deux derniers trimestres – et les résultats de l’entreprise au premier trimestre ont été particulièrement impressionnants. Mais ce n’est pas la seule raison d’aimer les actions PENN.

En plus de ses performances trimestrielles, Penn National semble également très bien placé pour bénéficier d’une expansion significative de son activité de jeux de hasard sportifs. Pendant ce temps, la récente baisse importante de l’action PENN a rendu la valorisation de ses actions tout à fait raisonnable.

Compte tenu de ces points, je recommande aux investisseurs d’acheter ce nom. Voici pourquoi.

Stock PENN : Penn National est entré dans le noir

Comme je l’ai dit, le premier trimestre de Penn National a été particulièrement impressionnant. Par exemple, le bénéfice par action (BPA) du premier trimestre s’est établi à 55 cents, dépassant de 27 cents l’estimation des analystes. Le BAIIALA de la société (excluant certains éléments) s’élevait également à 447 millions de dollars.

De plus, le chiffre d’affaires du premier trimestre de cet opérateur de casino a grimpé de 13,4% en glissement annuel (YOY) à 1,27 milliard de dollars et a peu changé par rapport à la même période en 2019. Pour le deuxième trimestre, Penn a cependant fourni des prévisions de chiffre d’affaires de 1,45 milliard de dollars à 1,55 $. milliards de dollars, contre l’estimation moyenne à l’époque de 1,36 milliard de dollars et ses ventes de 1,32 milliard de dollars au deuxième trimestre de 2019.

Inutile de dire que le fait que le chiffre d’affaires de la société au deuxième trimestre devrait être supérieur à celui de la même période en 2019 suggère qu’elle bénéficie considérablement de son activité de paris sportifs en ligne ainsi que de la demande refoulée lors de la réouverture. Penn a également fourni des prévisions d’EBITDAR ajusté pour le deuxième trimestre de 540 millions de dollars à 580 millions de dollars, contre 406,5 millions de dollars au cours de la même période en 2019.

Enfin, soulignant que la société a généré des flux de trésorerie disponibles (FCF) de près de 155 millions de dollars au deuxième trimestre, Mark Hake, contributeur d’InvestorPlace, estime que le FCF annuel de la société pourrait atteindre 725 millions de dollars l’année prochaine. En conséquence, Hake pense que la capitalisation boursière de PENN pourrait atteindre 18 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse importante par rapport à la capitalisation boursière actuelle de 10,69 milliards de dollars.

Les revenus des paris sportifs de Penn National devraient augmenter

Ainsi, Penn National s’est assez bien comporté ces derniers trimestres. Mais l’élan ne s’arrête pas pour les actions PENN. Propulsés par de multiples catalyseurs positifs puissants, les revenus de cette société provenant des paris sportifs en ligne devraient bondir dans le reste de cette année – et en 2022.

Premièrement, PENN devrait continuer à entrer dans de nouveaux États alors qu’ils légalisent les paris sportifs. Au premier trimestre, Penn est entré dans le Michigan et l’Illinois. Au deuxième trimestre, il a également commencé à proposer des paris sportifs en ligne dans l’Indiana.

De plus, au milieu de nouvelles indications selon lesquelles les millennials s’intéressent de plus en plus aux paris sportifs et aux paris de casino, la filiale de Penn’s Barstool devrait attirer des centaines de milliers de jeunes consommateurs vers ses offres. De plus, parmi les personnes âgées, la société peut toujours utiliser ses casinos physiques pour annoncer efficacement ses produits de jeu en ligne.

Grâce aux sites existants efficaces de Penn et à son activité commerciale rentable, l’entreprise, contrairement à Dessins (NASDAQ :DKNG) — ne consacre pas la part du lion de ses revenus aux ventes et au marketing.

Une évaluation raisonnable

Enfin, cependant, l’action PENN est attrayante pour sa valorisation raisonnable.

Après avoir perdu plus de 25 % au cours des trois derniers mois, l’action PENN a un ratio cours/bénéfice à terme (P/E) – basé sur l’estimation moyenne du BPA 2021 des analystes – de seulement 23,24. C’est une évaluation très raisonnable. De plus, les actions de Penn changent de mains pour moins de deux fois l’estimation moyenne des ventes 2022 des analystes. Cela fait des actions une bonne affaire, étant donné les puissants catalyseurs de croissance de Penn National.

Comparez la valorisation de Penn avec celle de l’action DKNG, qui se négocie à 11,96 fois l’estimation des ventes 2022 des analystes.

Le résultat sur le stock de PENN

Ainsi, Penn National est redevenu rentable et ses revenus de jeux sportifs en ligne devraient augmenter à l’avenir. Cela sera motivé par la tendance à la légalisation, l’intérêt accru de la génération Y et les puissants véhicules de marketing internes de l’entreprise. Enfin, après sa récente baisse, Penn se négocie également à une valorisation très raisonnable contrairement à Draftkings.

Les actions PENN devraient certainement être achetées en cas de faiblesse par les investisseurs à moyen et à long terme. Les actions sont beaucoup plus attrayantes que DKNG en ce moment.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.