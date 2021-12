La valorisation de Cars24 en hausse de 83 % à 3,3 milliards de dollars en seulement 3 mois

Cars24, une plate-forme en ligne pour les véhicules d’occasion, a levé lundi 400 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série G dirigé par l’investisseur de retour Alpha Wave Global (anciennement connu sous le nom de Falcon Edge Capital) avec la participation d’autres investisseurs existants.

Le tour comprenait des capitaux propres de 300 millions de dollars et 100 millions de dollars de dettes auprès d’institutions financières diversifiées. Ce cycle est le troisième de l’entreprise en un peu plus d’un an et valorise la plate-forme de voitures d’occasion à 3,3 milliards de dollars, en hausse de 83 % par rapport à son cycle précédent en septembre 2021.

La société était évaluée à 1,84 milliard de dollars en septembre lorsqu’elle a levé 450 millions de dollars lors de son tour de table de série F.

Le segment de la vente au détail de voitures d’occasion lui-même a connu une activité accrue des investisseurs avec des start-ups comme Spinny, CarDekho et Droom, toutes évaluées à plus d’un milliard de dollars lors des récentes rondes de financement. Parallèlement au boom du financement, CarTrade, basée à Mumbai, est récemment devenue publique avec une introduction en bourse de 2 999 crores de roupies en août qui a été sursouscrite 20 fois.

L’investissement sera utilisé pour alimenter l’expansion mondiale de la marque en Asie de l’Ouest, en Australie et en Asie du Sud-Est, et pour renforcer davantage sa présence sur le marché indien, selon un communiqué de la société. En outre, Cars24 continuera d’améliorer son offre technologique qui comprend sept laboratoires de remise à neuf pour les véhicules d’occasion en Inde et aux Émirats arabes unis, qui compte parmi les plus importantes transactions de location commerciale jamais réalisées par Dubaï.

Créée en 2015, la start-up prend en charge le parcours client depuis la découverte des véhicules jusqu’à l’estimation du prix, le financement et la remise en état. La société a déclaré que sa plate-forme avait connu une demande accélérée sur les marchés mondiaux, notamment en Australie, aux Émirats arabes unis et en Thaïlande. À l’échelle mondiale, le segment de la vente au détail de voitures d’occasion est actuellement évalué à 100 milliards de dollars.

« Cars24 a des plans ambitieux pour 2022 et au-delà, et nous sommes impatients de mettre cet investissement à profit. Aujourd’hui, nous assistons à une plus grande acceptation parmi les clients du monde entier pour notre plate-forme lors de l’achat de leur prochaine voiture. Alors que nous continuons à construire la meilleure infrastructure pour l’avenir avec une expérience client numérique de bout en bout, nous sommes convaincus que cela ravira nos clients avec notre expérience du secteur hautement tactile », a déclaré Vikram Chopra, co-fondateur et PDG, Cars24, dans un communiqué.

«Nous sommes ravis de soutenir Cars24 une fois de plus alors qu’ils continuent de consolider leurs positions de leader en Inde, aux Émirats arabes unis, en Australie et sur d’autres marchés internationaux. Les solides fossés concurrentiels de Cars24 dans le reconditionnement en interne, l’accès à l’assortiment/l’approvisionnement le plus large et la science des données approfondie conduisent à une expérience client agréable et se reflètent dans son NPS le meilleur de sa catégorie. Nous pensons que cet investissement aidera Cars24 à renforcer encore plus ses douves et à évoluer par 10 fois d’ici au cours des prochaines années », a ajouté Navroz D Udwadia, co-fondateur et partenaire d’Alpha Wave.

Le segment de la vente au détail de voitures d’occasion est devenu l’un des marchés verticaux de l’Internet grand public à la croissance la plus rapide, en particulier après que la pandémie a fait des ravages dans le segment de l’automobile au cours de l’année 2020. Selon un rapport d’OLX Auto et Crisil, le segment du marché indien des voitures d’occasion devrait répertorier plus de 70 véhicules lakh d’ici 2025-2026, contre 38 véhicules lakh répertoriés en 2020-2021. Il s’agit d’un TCAC de 12 à 14 % au cours des cinq prochaines années. Rien qu’au cours de l’exercice 22, l’industrie des voitures d’occasion devrait enregistrer un taux de croissance de 15 % en raison de la perturbation de covid-19 sur les habitudes de consommation des consommateurs, et à mesure que la numérisation pénètre de plus en plus de petites villes.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.