La valorisation de Flipkart grimpe à 37,6 milliards de dollars

À une époque où de grandes entreprises comme Reliance Industries et Tata Group étendent leur empreinte en se lançant dans le jeu en ligne, le géant du commerce électronique Flipkart a levé 3,6 milliards de dollars lors d’une nouvelle ronde de financement auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par GIC, Canada Pension Plan Investment Board, SoftBank Vision Fund 2 et Walmart pour affronter la concurrence émergente.

Le nouveau cycle de financement a également été soutenu par les fonds souverains DisruptAD, Qatar Investment Authority, Khazanah Nasional Berhad et les investisseurs de renom Tencent, Willoughby Capital, Antara Capital, Franklin Templeton et Tiger Global, a annoncé lundi la société dans un communiqué.

Après cette collecte de fonds, Flipkart a été évalué à 37,6 milliards de dollars. Il était évalué à 24,9 milliards de dollars lorsqu’il avait obtenu 1,2 milliard de dollars de financement interne dirigé par Walmart en juillet de l’année dernière.

C’est la première fois que Flipkart lève des capitaux auprès d’investisseurs externes après son acquisition par Walmart en 2018.

L’investissement marque également le retour de SoftBank à la table des plafonds de Flipkart. SoftBank avait vendu sa participation dans la société à Walmart en 2018 lorsque le détaillant américain a acquis une participation majoritaire dans la start-up dans le cadre d’un accord de 16 milliards de dollars. La participation de Walmart après ce tour de table devrait être d’environ 74%.

Flipkart a déclaré que le nouveau capital serait utilisé pour financer la croissance de nouvelles catégories de produits, renforcer son infrastructure et sa chaîne d’approvisionnement en plus de s’appuyer sur ses capacités technologiques. Le financement soutiendra également les efforts de l’entreprise pour amener plus de petites et moyennes entreprises dans le giron numérique.

« Alors que nous servons nos consommateurs, nous nous concentrerons sur l’accélération de la croissance de millions de petites et moyennes entreprises indiennes, y compris Kiranas. Nous continuerons à investir dans de nouvelles catégories et à tirer parti de la technologie made in India pour transformer les expériences des consommateurs et développer une chaîne d’approvisionnement de classe mondiale », a déclaré Kalyan Krishnamurthy, PDG du groupe Flipkart.

L’entreprise a déclaré que l’un de ses principaux domaines d’intervention est d’aider les segments du commerce informel à tirer parti de la puissance de la technologie. “En tant que l’un des leaders du segment de la mode, cela signifie travailler avec l’industrie de la mode et aider les petites entreprises à explorer les opportunités inexploitées que présente la technologie”, a déclaré la société.

“La qualité du groupe d’investisseurs et de l’évaluation annoncée aujourd’hui (lundi) est une nouvelle confirmation de la confiance mondiale dans Flipkart et de sa mission de transformer le commerce en Inde”, a déclaré Judith McKenna, présidente et chef de la direction de Walmart International.

« Depuis notre plate-forme en tant que l’un des plus grands investisseurs asiatiques du commerce électronique, SoftBank a une vision large des tendances fondamentales qui façonnent le commerce numérique dans la région. L’opportunité de répondre à la demande des consommateurs pour une sélection de haute qualité à bas prix et une population jeune rendent la consommation en ligne essentielle à la quête de l’Inde pour “l’économie de 5 000 milliards de dollars” que l’histoire de la croissance de Flipkart a permise », Lydia Jett, partenaire, SoftBank Investment Advisers , a déclaré dans un communiqué.

Le marché du commerce électronique du pays, qui a été pendant de nombreuses années un marché à deux acteurs dirigé par Flipkart et Amazon, a vu depuis le déclenchement de la pandémie de l’année dernière des consommateurs se déplacer en grand nombre vers les achats en ligne de grands conglomérats comme RIL et Tata Group pour s’aventurer également dans cet espace . Le financement aidera donc Flipkart à combattre de tels rivaux. Flipkart envisagerait également une introduction en bourse aux États-Unis (offre publique initiale) dès l’année prochaine.

Flipkart prétend avoir plus de 350 millions d’utilisateurs enregistrés. En outre, plus de 300 000 vendeurs enregistrés de tout le pays sont sur sa place de marché, dont 60% provenant de villes de niveau 2 et au-delà. L’investissement intervient également à un moment où l’Inde propose des normes de commerce électronique plus strictes qui ont le potentiel d’augmenter le fardeau de la conformité, entraînant une augmentation des coûts commerciaux.

Les analystes de Goldman Sachs estiment que le marché indien du commerce électronique atteindra 112 milliards de dollars en GMV (valeur brute des marchandises) d’ici l’exercice 25, avec un TCAC de 29 % sur l’exercice 20-25.

