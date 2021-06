La valorisation de l’action CCIV n’est pas du tout excessive

Plusieurs entreprises de véhicules électriques (VE) pré-recettes ont surfé sur la vague SPAC alors qu’elles cherchent à lever des fonds. Sur la longue liste de ces entreprises se trouve le fabricant de véhicules électriques de luxe Moteurs lucides, qui envisage d’entrer en bourse via une fusion inversée avec Churchill Capital Corp IV (NYSE :CCIV). L’action CCIV a augmenté de 19% au cours du dernier mois.

Certains investisseurs craignent que la valorisation des actions ne soit excessive, mais Lucid Motors gagne déjà du terrain auprès des consommateurs et la société est bien positionnée pour une croissance à long terme.

Churchill Capital a annoncé sa fusion avec Lucid Motors en février. La transaction, qui a attribué à Lucid une valeur nette de 24 milliards de dollars, comprenait une offre PIPE de 15 $ par action. L’accord est censé fournir à Lucid 4,4 milliards de dollars et se conclure dans la seconde moitié du deuxième trimestre.

La principale préoccupation des investisseurs à ce stade est la valorisation post-fusion de Lucid Motor. Lucid dispose d’une équipe de direction engagée, de perspectives financières solides et d’une traction croissante auprès des clients. Sur la base de ses prévisions de ventes et du cours actuel de l’action, l’action CCIV devrait grimper.

Gagner du poids auprès des consommateurs

La berline électrique de luxe phare de Lucid Motor, Lucid Air, devrait prendre les routes plus tard cette année. Il a déjà recueilli plus de 9 000 réservations, représentant potentiellement environ 800 millions de dollars de ventes. Outre le Lucid Air, le Lucid Gravity SUV est en cours de développement et devrait sortir d’ici 2023.

Lucid possède actuellement six magasins de détail aux États-Unis et prévoit d’ajouter de nouveaux magasins en Amérique du Nord au cours de 2021. De plus, il a l’intention de s’étendre en Europe et au Moyen-Orient en 2022. Lucid utilise une stratégie de vente directe et une plate-forme en ligne qui offre à ses clients clients la possibilité de personnaliser leurs véhicules selon leurs goûts.

Un accent sur l’innovation

Lucid se concentre sur le développement de sa marque en tant qu’entreprise de véhicules électriques de luxe qui privilégie la technologie et l’innovation. Actuellement, sa berline Lucid Air est la seule voiture à batterie avec une autonomie de plus de 500 miles par charge. La société a tiré parti de sa technologie de batterie exclusive pour atteindre cette étape.

Tous les véhicules de la société seront compatibles avec les chargeurs Electrify America situés aux États-Unis. De plus, les véhicules électriques de Lucid sont équipés du «DreamDrive», le système d’aide à la conduite avancé de l’entreprise, doté de capteurs LIDAR qui facilitent une expérience de conduite plus sûre. De plus, le Lucid Air possède des fonctionnalités qui prennent en charge le déploiement de la technologie de conduite autonome sur toute la ligne.

Lucid exploite une usine en Arizona où elle produira ses batteries et ses véhicules. L’usine a une capacité annuelle de 400 000 unités et permettra à l’entreprise de réduire ses coûts par véhicule. Lucid a déjà fabriqué des systèmes de batteries dans la Silicon Valley.

L’essentiel sur l’action CCIV

CCIV Stock a connu une course de montagnes russes sur le marché boursier, mais il a été sur une trajectoire positive ces derniers temps. Son objectif de fusion, Lucid Motors, a déjà reçu de nombreuses précommandes et s’attend à une forte croissance de son chiffre d’affaires au cours des prochaines années.

Lucid s’attend à ce que son chiffre d’affaires 2022 s’élève à environ 2,2 milliards de dollars, et j’estime que son chiffre d’affaires par action sera de 1,38 $. Sur la base du cours de son action, son ratio cours/ventes attendu pour 2022 est d’environ 18,1.

Bien que ce ratio soit relativement élevé, il continuera à baisser au cours des années suivantes. En conséquence, je pense que les inquiétudes concernant sa valorisation post-fusion sont exagérées, et je recommande aux investisseurs d’acheter des actions CCIV à ce stade.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com